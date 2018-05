Ils ont fait pire que l'an dernier... les 10 finalistes du prix Charlie

Ouvert aux collégiens, lycéens et étudiant le thème de l’année était « Moi, super-méchant, je vais… » Les participants sont âgés de 12 à 22 ans, de toute la France et même une participation des USA. « À vous d’endosser le costume de super-vilain (super-vilaine) et de montrer enfin votre côté diabolique ! » harangue le site.Les internautes, bien qu’ils n’aient pas voix au chapitre peuvent maintenant découvrir la sélection sur le site , les liker, les commenter et les partager tout comme à la télé sauf qu'on peut pas voter pour son préféré... Pendant ce temps là, c'est le jury qui fera son choix. Les dix textes sélectionnés par le jury cette année sont donc :« Réforme de la tarte aux fraises » de JadeSpringer« Moi Super Méchant, je vais… » de Jean-Kevin &« Dans les griffes d’un super méchant » de Leny H.« Lettre au Père Noël » de ThomasDC« Il n’est pas beau votre bébé, Madame. » de LostBoy« Roule, Roule, je vais m’asseoir » de Clara J« L’oignon » de Ghoulish« Boum » de L’herboriste Fou« La décision » de Corto« Make Cruelty Great Again » de L’insolentL’annonce des trois auteurs lauréats sera faite en direct par le jury sur le Facebook Charlie Hebdo Officiel le 30 mai prochain. Les trois textes gagnants seront publiés en page central de Charlie Hebdo dans l’édition du mercredi 13 juin. Les auteurs recevront également une bourse de 1000 euros. Pour l’instant, le lieu de remise des prix est encore tenu secret.