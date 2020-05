Imaginales 2020 : les lauréats des prix des collégiens, des lycéens et des bibliothécaires

Ce jeudi 14 mai 2020, les membres des jurys des Prix Imaginales des Collégiens, Lycéens et des Bibliothécaires — décernés dans le cadre du Festival Les Imaginales — ont révélé le nom des lauréats 2020.





Pandémie oblige, rappelons que la prochaine édition des Imaginales se tiendra du 27 au 30 mai 2021. Les prix sont tout de même maintenus pour cette édition 2020 un peu particulière.



Organisé par les Imaginales, en partenariat avec Premier Chapitre, le Prix Imaginales des bibliothécaires a été lancé en octobre 2017. Cette année, le jury composé de 321 bibliothécaires et professeurs documentalistes, a choisi de récompenser le roman Mers Mortes d’Aurélie Wellenstein publié par les éditions Scrineo.



Quatre autres titres concourraient au prix :

Alain Damasio,

Mathias Malzieu,

Thibaud Latil-Nicolas, Chevauche-brumes, Mnémos

Christian Léourier, La Lyre et le glaive T.1 : Diseur de Mots, Critic



Le résumé de Mers Mortes par la maison d’édition :

Pandémie oblige, rappelons que la prochaine édition des Imaginales se tiendra du 27 au 30 mai 2021. Les prix sont tout de même maintenus pour cette édition 2020 un peu particulière.Organisé par les Imaginales, en partenariat avec Premier Chapitre, le Prix Imaginales des bibliothécaires a été lancé en octobre 2017. Cette année, le jury composé de 321 bibliothécaires et professeurs documentalistes, a choisi de récompenser le roman Mers Mortes d’Aurélie Wellenstein publié par les éditions Scrineo.Quatre autres titres concourraient au prix :Alain Damasio, Les Furtifs , Éditions La VolteMathias Malzieu, Une Sirène à Paris , Albin MichelThibaud Latil-Nicolas, Chevauche-brumes, MnémosChristian Léourier, La Lyre et le glaive T.1 : Diseur de Mots, CriticLe résumé de Mers Mortes par la maison d’édition :

Mers et océans ont disparu. L’eau s’est évaporée, tous les animaux marins sont morts.

Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient des spectres avides de vengeance. Requins, dauphins, baleines…, arrachent l’âme des hommes et la dévorent. Seuls les exorcistes, protecteurs de l’humanité, peuvent les détruire.

Oural est l’un d’eux. Il est vénéré par les habitants de son bastion qu’il protège depuis la catastrophe, jusqu’au jour où Bengale, un capitaine pirate tourmenté, le capture à bord de son vaisseau fantôme.

Commence alors un voyage forcé à travers les mers mortes… De marée en marée, Oural apprend malgré lui à connaître son geôlier et l’objectif de ce dangereux périple. Et si Bengale était finalement la clé de leur salut à tous ?



A également été annoncé le lauréat du prix Imaginales des lycéens 2020. Cette année, c’est Victor Dixen qui remporte la récompense pour son roman Cogito publié par les éditions Robert Laffont.



Faisaient également parti de la sélection :

Chloé Jo Bertand, Apocalypse Blues, T1, Bragelonne

Estelle Faye, Les Nuages de Magellan, Scrineo

Katia Lanero Zamora, Les Ombres d’Esver, ActuSF

Camille Leboulanger, Malboire, L’Atalante



Voici le résumé pour Cogito :

Un don du ciel…

Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le Brevet d’Accès aux Corporations : un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n’importe qui en génie.



… ou un pacte avec le diable ?

Pour les vacances de printemps, Roxane s’envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l’intelligence artificielle pour « améliorer » la substance même de l’esprit humain est-elle vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ?

Demain, l’intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société.

L’ultime frontière sera notre cerveau.



De leurs côtés, les centaines d’élèves participant au Prix Imaginales des collégiens ont opté pour Je peux te voir de Carina Rozenfeld publié par Gulf stream éditeur.



Parmi les finalistes, figuraient :

David Bry, Le garçon et la ville qui ne souriait plus, Lynks

Jérôme Leroy, Lou, après tout, T1 : le grand effondrement, Syros

David Moitet, Le secret de Tharanis, T1 : l’île sans nom, Didier Jeunesse

Adrien Tomas, Engrenages et sortilèges, Rageot



Le synopsis pour Je peux te voir :

Alors qu’il se réveille après un mois de coma, unique survivant d’un accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents et à sa sœur, Maxime Vidal est pris en charge par le Pater, qui veut lui faire développer son don très particulier : la vision à distance. Isolé de tout pendant plusieurs années, le garçon apprend à maîtriser ses capacités, sous l’œil exigeant de son mentor dont le but avoué est de faire de lui un espion surdoué à sa solde. Mais lors d’une mission, Max fait une découverte qui bouleverse ses certitudes et le pousse à fuir pour tenter d’apprendre la vérité. Bien décidé à ne pas laisser partir son meilleur élément sans réagir, le Pater envoie à sa recherche la jeune Liza, dotée des mêmes aptitudes. Une course-poursuite très particulière s’engage alors, mettant en scène des jeux de superpouvoirs entre êtres hors du commun…