Immersion totale et poétique au marché de la poésie de Paris

Cette semaine, la poésie sera dans tout Paris, alors que le Marché de la poésie s’ouvrira ce 6 juin et jusqu’au 10. Le Québec est à l’honneur, et c’est une soixantaine d’auteurs qui vient prendre part aux festivités – outre les 10 invités d'honneur.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Ce week-end, le Québec a inauguré son opération PoésieGo ! qui est ouverte à tous : il s’agit là de podcasts alliant poésie et numérique, coproduit avec Ent’revues, spécialement pour la manifestation.

« Grâce à l’application Totemi, les promeneurs parisiens pourront utiliser leur téléphone intelligent et laisser les créations sonores de vingt poètes percer leur intimité. Deux parcours en sol parisien feront rayonner la poésie québécoise. Nous avions déjà eu l'opportunité de tester cette application lors du Salon du livre de Montréal, en 2017 », explique-t-on.

D’abord le circuit des monuments nationaux de Paris (Panthéon, Palais-Royal, Hôtel de Sully, Bibliothèque Gaston-Miron, Conciergerie et Librairie du Québec), la diffusion se poursuit jusqu’au 21 juin 2018. Le Marché de la poésie de Paris à la place Saint-Sulpice accueillera le deuxième circuit du 6 au 10 juin.

L’application est disponible pour iOS et Android, indifféremment...

Et durant le marché, l’espace Québécois proposera une expérience de réalité virtuelle nommée Panoramique 360° de poésie. Poussée par La fabrique culturelle, cette aventure était présentée lors du salon Livre Paris en mars dernier et revient donc.





ActuaLitté, CC BYN SA 2.0



Durant près de quatre minutes, casque de réalité virtuelle sur les yeux, on part pour une expérience immersive de poésie avec des images spectaculaires.

Elles ont été tournées en hiver dans le parc national de la Gaspésie (monts Chic-Chocs) et dans le parc national du Bic au Bas-Saint-Laurent. Par ailleurs, des performances de la formation Bascaille et de l’artiste multidisciplinaire Magali Chouinard ajoutent une touche finale à l’univers onirique et évocateur dans lequel plongeront les spectateurs.