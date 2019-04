Immortaliser l'instant de la société contemporaine avec Matthias Lehmann

Du 11 mai au 8 juin 2019, à l’occasion de la sortie du nouvel album de Matthias Lehmann, Agora, Huberty & Breyne Gallery nous invite à plonger dans l’univers graphique de l'artiste. La galerie parisienne accueillera une quarantaine de ses œuvres originales réalisées au cours de ses voyages.





Du fanzine en passant par le dessin de presse



Matthias Lehmann vit et travaille en région parisienne. Son dada, c'est la technique de la carte à gratter. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre, l'artiste sait également manier la plume, le stylo, et la peinture. Il le prouve d'ailleurs dès les années 90, avec l’essor des fanzines.



Ces petites revues de bandes dessinées, rédigées au départ par des amateurs, vont le faire connaître du grand public. Il débute avec son propre fanzine, Rancune Comix, avant de publier Strip Burger, Thank God It’s Ugly ou encore Le Martien.



Il participe, à partir de la fin des années 90, à des œuvres comme Comix 2000, Lapin, Dirty Stories ou encore Hopital Brut. Il collabore aussi à différents magazines tels que Le Psikopat ou Fluide Glacial en collaboration avec Nicolas Moog. Son style unique de dessins a attiré la presse française, et il n'a pas hésité à leur dessiner quelques pages, que ce soit pour Libération, Le Monde, la revue XXI ou Marianne.



Immortaliser l'instant



Matthias Lehmann dépeint à travers ses travaux des instants de la vie quotidienne urbaine. Mêlant réalisme et humour, jonglant entre réalité, symbolisme et imaginaire, ses œuvres nous révèlent une série d’images composites et intrigantes, fidèles selon lui à l’humanité d’aujourd’hui.



L'artiste produit ses œuvres à partir de croquis pris sur le vif, de souvenirs ou de photos ratées. Du Brésil à la Guinée, de Saint-Denis en bas de chez lui aux Monts Appalaches, il saisit et immortalise les instants. Rien ne semble lui échapper : gens, vêtements , gadgets, mobilier urbain, architecture, logos, tags, ordures… Tout y est, et c'en est presque étouffant.



« Rejeton du multiculturalisme, je ne me sens pas forcément de quelque part, même si dans Agora, les scènes sont principalement situées en France et au Brésil », témoigne Matthias Lehmann en vue de l'exposition. Il précise que la plupart de ses croquis se déroulent en France ou au Brésil.



Avec la précision de son dessin, l’auteur cherche à faire circuler le lecteur dans l’humanité d’aujourd’hui, dans la vie qu'il considère comme vraie, c'est-à-dire « loin de l’imaginaire publicitaire mondial qui se substitue de plus en plus à elle en tant que représentation du monde ».



Parallèlement, Huberty & Breyne Gallery accueillera des images réalisées spécialement pour l’exposition ainsi que des travaux plus anciens et plus baroques.