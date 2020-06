“Indian Creek”, premier lauréat du Prix des jeunes libraires 2020

Et les lauréats sont...









Évidemment, il y avait plusieurs enjeux, nous indique Adrien Servières, coordinateur des fonds éditoriaux (CDE) : « D’abord faire découvrir des titres incontournables de nos catalogues à des jeunes libraires qui ne les ont pas forcément déjà lus. » Ensuite, parvenir à créer des liens entre une centaine de jeunes libraires (dont certains sont encore en apprentissage) et la société de diffusion.Car, c’est un mantra de libraire : la connaissance du fonds fait toute la différence entre un algorithme et un être humain. Et dans ce travail de défrichage, « nous sommes convaincus que l’éditeur et le diffuseur ont un rôle à jouer là-dedans », indique le CDE.Avec Emma Porteau, elle-même en apprentissage au CDE, Adrien Servières envisage donc la sélection de la plus naturelle des manières. Solliciter une dizaine d’éditeur de fiction, et que chacun réunisse deux à trois titres — et il semblerait que personne n’ait tenté d’en placer une vingtaine ! — qui soient symboliques de leur catalogue.« Ces titres ne sont pas forcément des meilleures ventes, mais ils ont marqué l’histoire de chacun », poursuit Adrien Servières. La sélection de 14 titres établie, le recrutement débutait, avec des libraires qui constitueraient le jury.« Nous avons défini un jeune libraire comme un libraire qui a moins de cinq de métier, quel que soit son âge. Et je dois dire que cette tâche s’est avérée plus simple que prévu devant l’enthousiasme des jeunes libraires. Nous espérions une centaine de participants, nous avons finalement dû arrêter les inscriptions à 130. »Entre janvier et février, les titres furent alors envoyés, avec un vote établi mi-juin. Un groupe Facebook permettait d’échanger en toute sérénité, sur ses avis, ses impressions et ses demandes.ActuaLitté s’est procuré grâce à d’odieuses extorsions et autres chantages impies la liste des ouvrages qui constituent les trois derniers retenus :3e. Les Saisons de Maurice Pons chez Bourgois2e. L’homme qui mit fin à l’histoire de Ken Liu au Bélial’ (trad. Pierre-Paul Durastanti)1er. Indian Creek de Pete Fromm aux Éditions Gallmeister (trad. Denis Lagae-Develdère), qui devient donc le Prix des jeunes libraires 2020.Probablement la plus hétéroclite des sélections de livres pour un prix qui soit, mais qui représente « le parfait miroir de la richesse et de la variété des catalogues », assure le CDE.Bien entendu, Gallmeister a déjà lancé une réimpression du titre avec bande et des affiches partiront cette semaine chez les libraires partenaires.Enfin, et l’on s’en doute, cette première édition a été perturbée par le confinement « mais le bilan dépasse nos attentes en termes d’implication des libraires. Leur enthousiasme et leur capacité à lire tous les livres de la sélection nous incitent clairement à envisager d’inscrire ce prix dans le temps. Ils sont déjà nombreux à nous avoir donné rendez-vous l’année prochaine ».