Inédit : Cheval de guerre de Michael Morpurgo sur les planches en France

Été 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval, Joey. Pendant ce temps, d’immenses armées se préparent à s’affronter dans le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé. Vendu par le père d’Albert aux soldats anglais, il va devoir survivre dans l’enfer des champs de bataille. Albert et Joey se reverront-ils ?



Joey le cheval de ferme, devenu cheval de guerre, en 1914, nous raconte son histoire, avec simplicité. Témoin de la Grande Guerre, il va vivre l’horreur des combats auprès des Britanniques, des Allemands, ou du côté des Français. Pour lui, les soldats, les paysans, les officiers, les vétérinaires ne sont pas des ennemis, mais des hommes, chez qui il rencontre la bonté comme la méchanceté. Joey partage leurs souffrances et leurs peurs, et sait leur redonner de l’espoir.





Michael Morpurgo en France

Le spectacle WarHorse a été récompensé par plus de 25 prix internationaux, dont le Tony Award de la «Meilleure Pièce de Broadway » en 2011. Sur scène, on retrouve 34 comédiens et chanteurs, mais aussi 12 marionnettistes qui donnent vie à des chevaux plus vrais que nature. Conçus entièrement à la main par la société sud-africaine Handspring Puppet Company, les automates pèsent environ 50 kilos chacun.Présenté pour la première fois en 2007 au National Theatre de Londres où il est resté à l’affiche pendant deux saisons, WarHorse a depuis conquis la scène internationale. Présenté au New London Theatre en mars 2009, il s’est ensuite produit dans 97 villes et 13 pays comme Brodway, Toronto, Berlin, en passant par la Belgique, la Chine ou encore les Pays-Bas. La France est le 14e pays à l’accueillir.Le spectacle est mis en scène par Marianne Elliott et Tom Morris, il est inspiré du roman de Michael Morpurgo d'après l'adaptation de Nick Stafford. Cheval de guerre est considéré l’un des grands livres de la littérature jeunesse mondiale. En France, il fait notamment parti des livres recommandés par l'Éducation nationale pour le cycle 3 (CM1, CM2, 6e). Il a également fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 2011 par Steven Spielberg Résumé de l’éditeur pour Cheval de guerre :Pour l’occasion, l’auteur britannique sera exceptionnellement à Paris du 26 au 30 novembre. Depuis la publication de son premier livre en 1982, Cheval de Guerre, il a publié plus d’une centaines de livres de littérature jeunesse traduits dans le monde entier.Par exemple, Kensuke’s Kingdom paru en 1999 traduit sous le titre de Le Royaume de Kensuké par Diane Ménard aux éditions Gallimard Jeunesse un an après. En France, il est illustré par François Place. L'ouvrage remporte le Children's book award en 2000 et le Prix Sorcières du meilleur roman en 2001.Devenu l’un des auteurs incontournables de la littérature jeunesse mondiale, il a aussi reçu de nombreux prix en France et à l’international, dont le prix Eleanor Farjon Award, décerné par les professionnels du livre pour récompenser une carrière au service « du monde du livre pour enfants ».En France, il est l’un des rares auteurs anglophones à avoir été fait chevalier des Arts et des Lettres. Cette récompense, il l'offrira à Joey , le cheval qui l'a rendu célèbre.Les réservations s'effectuent à cette adresse Michael Morpurgo, trad. André Dupuis – Cheval de guerre – Folio junior – 9782075103770 – 7.60 €