Inédit : deux lauréats pour le Prix Pelléas - Radio Classique 2019

Enfant fermée et silencieuse, Clarisse semble entendre les sons avec une seconde d’avance. La musique pourrait-elle la sauver de l’isolement ? À sept ans, elle provoque le hasard en devenant l’élève de Viktor Sobolevitz. Et partage avec ce maître célèbre et misanthrope le même amour intransigeant de l’art. Mais pour faire carrière dans la musique, il faut que plus que du talent. Peu préparée à la compétition, la jeune violoncelliste va bientôt l’apprendre... Lorsqu’elle rencontre Rémy Nevel, un critique musical, médiatique et ambitieux, son destin pourrait basculer. Quitte à perdre, au passage, quelques illusions.

L’anagramme est une porte dérobée. Qui aime les perspectives inattendues, les correspondances insoupçonnées, goûtera les plaisirs de ce jeu consistant à mélanger les lettres d’un mot, d’une expression, en vue de former un nouveau mot, une nouvelle expression. Ici, le plaisir est musical, et notre duo nous entraîne dans une fantaisie sur les musiciens et leurs œuvres.

À l’invitation de Catherine Mathivat, Présidente des Deux Magots, le monde de l’édition et de la musique s’est donné rendez-vous lundi 15 avril 2019 à 19 h, dans le mythique café restaurant des Deux Magots pour assister à la 23e édition du Prix.Cette année deux ouvrages remportent le Prix ex aequo : Trois concerts de Lola Gruber (Éditions Phébus) et Anagrammes à quatre mains de Karol Beffa et Jacques Perry-Salkow, illustré par Jean-François Martin (Éditions Actes Sud).Résumé de l’éditeur pour Trois concerts :Résumé de l’éditeur pour Anagrammes à quatre mains :Le jury, présidé par Alain Duault, était composé de Ivan A. Alexandre (écrivain, chroniqueur à Diapason), Jean-Yves Clément (écrivain, éditeur) Bertrand Dermoncourt (écrivain, directeur musical de Radio Classique), Benoît Duteurtre (écrivain, producteur à France Musique), Nicolas d’Estienne d’Orves (écrivain, chroniqueur au Figaro et Classica), Georges Liébert (écrivain, éditeur), Marie-Aude Roux (écrivaine, chroniqueuse au Monde), et Michel Schneider (écrivain, chroniqueur au Point).Les deux lauréats succèdent à Paul Greveillac qui avait remporté le prix en 2018 pour son ouvrage Cadence secrète, la vie invisible d’Alfred Schnittke, publié par les éditions Gallimard.Jean-Yves Clément est à l’origine de ce prix dû à la relation privilégiée qu’il entretient depuis 25 ans avec Les Deux Magots. Le Prix Pelléas-Radio Classique prélude au Nohant Festival Chopin qui se tient chaque année, en juin et en juillet, au Domaine de George Sand dans le Berry.