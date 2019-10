Inge Schilperoord : manipulation, terreur et radicalisation

© Keke Keukelaer © Keke Keukelaer





résidence Jean-Monnet

résidence Jean-Monnet

Soutenue par la Ville de Cognac et cette année par la Fondation Néerlandaise des Lettres, la Résidence Jean-Monnet est ouverte aux jeunes écrivain·e·s européen·ne·s depuis 2016. Elle a rejoint le réseau régional de résidences de création.En France, on a découvert Inge Schilperoord avec son premier roman, La Tanche (Belfond, 2017 - traduction Isabelle Rosselin), qui nous plonge dans l’esprit torturé d’un homme en proie à des pulsions criminelles.Pendant son séjour à Cognac, elle participera à plusieurs rencontres sur le territoire et travaillera à un nouveau roman où elle explore, à travers le personnage d’une jeune Amstellodamoise, les ressorts intimes de la radicalisation. Inge Schilperoord bénéficie d’une bourse du CNL pour cette résidence.Les rencontres avec l’autrice néerlandaise Inge Schilperoord, à la résidence Jean-Monnet :20 h 30 Quais Ici ou Ailleurs, Quai Maurice Hennessy, Cognac (16)Projection avec Eurociné Boven is het stil (It’s All So Quiet) de Nanouk Leopold10 h Médiathèque de Cherves-Richemont (16) Bibliocafé animé par Nathalie JaulainElle sera bien entendu présente durant l'ensemble de la manifestation, lors de rencontres avec les lecteurs pour évoquer notamment les thèmes de la manipulation et de la terreur, dans son dernier roman, mais également le phénomène de radicalisation en Europe. Plus d'information sur le site du festival LEC Native de la Haye, Inge Schilperoord est journaliste et psychologue judiciaire, une activité qui lui a inspiré son premier roman, La Tanche, couronné d’un Bronze Owl. Elle est en résidence à Cognac où elle travaille à son deuxième roman.