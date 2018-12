Ingrid Thobois reçoit le Prix TexTo-Festival des idées Paris

La communauté d’universités Sorbonne Paris Cité et l’université Paris 13 ont décerné le premier prix littéraire de leur histoire avec le Prix TexTo-Festival des idées Paris, remis à Ingrid Thobois pour son roman Miss Sarajevo, publié par les éditions Buchet-Chastel.

#PrixTexoFdiParis Le suspense touche à sa fin ! Après des semaines de lectures des membres du jury @USPC_news , la lauréate du prix TexTo-Festival des idées Paris est Ingrid Thobois pour son roman *Miss Sarajevo" chez @buchetchastel https://t.co/hIvhZAZfBv pic.twitter.com/p5V8ny6soq — Université Paris 13 (@univ_paris13) December 3, 2018



Printemps 1993. Joaquim, vingt ans, débarque au milieu de Sarajevo assiégée. Armé de son seul appareil photo, il cherche à échapper à son enfance et à se confronter à la mort. Cette mort que vient de choisir sa jeune sœur Viviane, fatiguée d'expier dans l'anorexie un tabou familial jamais levé. Été 2017. Joaquim apprend le décès de son père. Le temps d'un Paris-Rouen, lui reviennent en rafales les souvenirs de sa famille bourgeoise, apparemment sans défaut, verrouillée autour de son secret. En contrepoint, il revit les mois passés à Sarajevo, qui lui ont permis de se soustraire à l'emprise du passé et d'inventer sa vie. Mais peut-on réellement se libérer du fardeau familial ? Quel est, au bout du compte, le prix du non-dit ? Un roman qui mêle la grande et la petite histoire, et interroge la façon dont l'individu peut construire, en dépit des secrets de famille, son propre rapport à la vie.

La première édition du prix Texto-Festival des idées Paris, orchestrée par l'équipe des rencontres littéraires "TexTo" à l'œuvre depuis 2012 à l'université Paris 13, et soutenue par la COMUE USPC, s'est conclue sur la scène de la Maison de la Poésie de Paris le 3 décembre dernier.La révélation du nom de la lauréate a été confiée à Maylis de Kerangal, invitée d’honneur, et c'est l'éditrice d'Ingrid Thobois, Sophie Bogaert, qui a reçu la récompense en l'absence de l'auteure.Le résumé de l'éditeur pour Miss Sarajevo :Le prix littéraire TexTo-Festival des idées Paris est lancé par l’équipe d’organisation de Texto (cycle de rencontres mensuelles avec des auteurs, à l’œuvre depuis 2012 à l’université Paris 13 en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature) à destination de toute la communauté universitaire.Le jury du prix Texto-Festival des idées Paris, composé de 28 membres des établissements de Sorbonne Paris cité comprend des étudiants, des enseignants et des agents du personnel. Tout au long du mois de novembre, des interviews des auteurs réalisées par les étudiants de TreizièM’Onde sont diffusées sur The conversation et Radio Néo.Le 28 novembre, au terme de deux dîners de délibération au restaurant-librairie le Cent Huit, est élu le livre préféré du jury parmi une sélection placée sous le signe de l’apprentissage et de « la jeunesse éternelle », en lien avec le thème du Festival des idées Paris.Ingrid Thobois - Miss Sarajevo - Bucher/Chastel - 9782283030950 - 16 €