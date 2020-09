“Insieme” : après la pandémie, le premier festival en présentiel en Italie

Protocoles sanitaires : retour au festival en présentiel









Retour des éditeurs et des auteurs

L’événement, promu par le Centre du livre et de la lecture, le Mibact (ministère du Patrimoine culturel et du Tourisme), la Région Lazio et Roma Capitale, et organisé par l’AIE (Associazione Italiana Editori), réunira les éditeurs, auteurs et librairies italiens, qui seront « insieme » — ensemble — à Rome, du 1 au 4 octobre, pour un moment festif d’unité et participation collective en célébrant la lecture.Le tout inscrit dans une scène extraordinaire et évocatrice, entourée des chefs-d’œuvre de la Rome antique et moderne. Le Parc archéologique du Colisée — entre la Basilique de Maxence, le Stade Palatin et le Temple de Vénus — sera le théâtre d’un riche programme de lectures et spectacles artistiques et musicaux, tout comme l’Auditorium Parco della Musica, qui accueillera une grande exposition marchande d’éditeurs et des dizaines de rencontres.En effet, le lien avec le territoire est fondamental pour « Insieme », qui veut relancer la dimension de contact et de rassemblement physique à laquelle on a dû souvent renoncer suite à l’urgence sanitaire. Comme le souligne le festival , l’objectif est de restituer aux Italiens, dans le respect des protocoles de sécurité, « ce rituel collectif fondamental que représentent les événements littéraires : un moment d’échange, de rencontre et de partage d’un espace physique entre auteurs, lecteurs et opérateurs du monde de l’édition ».L’événement a été adapté aux mesures sanitaires anti-covid : plusieurs parcours ont été organisés pour favoriser le déplacement du public et les événements seront accessibles gratuitement, mais sous réservation. La température sera mesurée à l’entrée et le port du masque sera obligatoire.Pour la première fois après la pandémie, les éditeurs pourront exposer leurs livres dans 168 stands, qui auront tous la même dimension, dans une démarche démocratique et transparente. Il s’agit d’un choix particulièrement important, si l’on considère que prendront aussi part à l’événement les grandes maisons d’édition, traditionnellement exclues du salon « Più libri più liberi », réservé à la petite et moyenne édition.Le festival accueillera plusieurs auteurs italiens et internationaux, qui pourront présenter leurs livres et discuter avec le public : on signale, entre autres, Antonio Scurati, Gianrico Carofiglio, Michela Murgia, Paolo Giordano, Zerocalcare, mais aussi d’importants auteurs étrangers tels que l’espagnol Javier Cercas et les Françaises Valérie Perrin et Maylis de Kerangal (accueillies avec le soutien de l’Ambassade de France - Institut français).D’autres auteurs participeront virtuellement, en direct, comme Yuval Noah Harari et Salman Rushdie.Enfin, bien qu’« Insieme » soit marqué par le retour à la dimension physique de la rencontre et de l’échange, plusieurs événements seront accessibles en streaming. Il ne nous reste donc qu’à attendre le 1er octobre et nous connecter aux comptes de la manifestation pour suivre les rencontres à distance !