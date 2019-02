Inventer des futurs : la ligue d'improvisation littéraire en scène

de gauche à droite : Réal Bossé, Diane Lefrançois, Simon Boudreault.



Demandez le programme

Trois comédiens-improvisateurs (Réal Bossé, Simon Boudreault et Diane Lefrançois), quatre écrivains (Jonathan Durand Folco, Karoline Georges, Catherine Mavrikakis et Sylvain Neuvel) et un musicien (Éric Desranleau) créeront un spectacle unique : les écrivains sélectionneront un court extrait de l’un de leurs ouvrages, les comédiens et le musicien s’en inspireront pour improviser.Textes et improvisations illustreront plusieurs facettes du futur (philosophique, politique, sociologique... et même municipal), avec deux genres littéraires par excellence pour réinventer l'avenir, l'essai et la science-fiction.L'événement se déroulera le samedi 2 mars 2019 au 3492, avenue Laval, H2X 3C8 (station de métro Sherbrooke). Le public y est attendu 30 minutes avant chaque représentation. Premier arrivé, premier servi. La première représentation se déroulera de 22h à 23h. Le public devra ensuite quitter la Maison des écrivains, qui fermera ses portes jusqu'à 23h30.La deuxième représentation aura lieu de minuit à 1h.Confortablement installés dans le grand salon Émile-Nelligan, les visiteurs pourront déguster des bouchées sucrées de la Pâtisserie St-Louis de France, se réchauffer avec une tasse de thé de la maison Camellia Sinensis et assister aux représentations de la Ligue d’improvisation littéraire.