Invincible, de Robert Kirkman, entre les mains de Seth Rogen et Evan Goldberg

Si The Walking Dead fait les beaux jours de la chaîne américaine AMC, Invincible, une autre série de bandes dessinées signée par Robert Kirkman, se retrouvera sur le grand écran grâce à Seth Rogen et Evan Goldberg. Les compères, déjà à l'origine de This Is The End, en 2013, et The Interview, en 2014, ont de grands projets pour l'adaptation qu'ils vont écrire, produire et réaliser.

La série de bandes dessinées de Kirkman, Invincible, dessinée par Cory Walker, puis par Ryan Ottley, a commencé son aventure en décembre 2002, publiée en France à partir de 2005 chez Delcourt, dans une traduction d'Ed Tourriol. « Nous raconterons bien sûr l'histoire canonique d'Invincible, et nous faisons des choix de réalisation qui rendront plus surprenante cette histoire que le récit de base », se félicite Evan Goldberg.

Les deux scénaristes et réalisateurs promettent une certaine fidélité à la série, même s'il sera nécessaire de condenser un certain nombre de numéros dans un film de deux heures. Rogen et Goldberg assurent que les révélations majeures que l'on peut trouver dans les comics seront présentes, tout comme l'ambiance si particulière installée par Kirkman.

« [Les auteurs du comics] ne cessent de faire référence aux films de Steven Spielberg, qui sont plutôt chaleureux, familiaux et tout public, et d'un coup il y a les aspects les plus sombres d'un film de Quentin Tarantino, mais complètement terre-à-terre, ce qui rend le tout encore plus fou. Et on ne voit pas ça venir », souligne Evan Goldberg.

Au fait des précédents longs-métrages de Rogen et Goldberg, Kirkman leur a donné carte blanche, avec la possibilité de recourir à tout l'univers du comics Invincible. « On nous a ouvert un univers où nous pouvons vraiment faire des choses folles, et grâce à la façon dont Kirkman a écrit les bandes dessinées, nous pouvons tuer des gens, nous pouvons faire des choses insensées que vous n'auriez pas l'occasion de faire, j'imagine, avec un film Marvel ou DC. »





Rogen et Goldberg admettent que ce projet est un peu spécial pour eux, mais sont déjà rompus aux adaptations de comics : ils ont déjà signé les adaptations de Preacher, de Garth Ennis et Steve Dillon, et préparent celle de The Boys, une autre bande dessinée de Garth Ennis.



via Mashable