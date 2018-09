Isabel Allende récompensée pour sa contribution aux lettres américaines

L'auteure chilo-américaine Isabel Allende recevra prochainement une Medal for Distinguished Contribution to American Letters (DCAL), distinction honorifique décernée par la National Book Foundation qui salue une contribution exceptionnelle aux lettres américaines. Allende avait reçu la Médaille présidentielle de la Liberté des mains de Barack Obama en 2014.

« Écrit dans son espagnol natal, l’œuvre d’Allende a été traduite en 35 langues et a été vendue à près de 70 millions d’exemplaires à travers le monde, témoignage de la portée mondiale de son travail », rappelle la National Book Foundation dans un communiqué. Luís Alberto Urrea, écrivain mexicano-américain finaliste du Prix Pulitzer, remettra la Medal for Distinguished Contribution to American Letters à Allende.

Isabel Allende sera la première auteure d'expression espagnole a recevoir la récompense, et la deuxième lauréate née en dehors des États-Unis, après Saul Bellow en 1990.

« Capable de tisser de profonds liens émotionnels avec des lecteurs du monde entier, Isabel Allende a offert à des générations d'amateurs des récits complexes et engageants qui éclairent les vies et les histoires multiples de ses personnages », a déclaré David Steinberger, président du conseil d’administration de la National Book Foundation. « Allende utilise ses propres expériences pour offrir à un public international un accès à des histoires géographiquement et culturellement spécifiques qui, sinon, pourraient ne jamais les atteindre », complète-t-il.



31e personne distinguée par cette prestigieuse récompense, Allende succède notamment à Annie Proulx, Robert A. Caro, John Ashbery, Judy Blume, Don DeLillo, Joan Didion, E.L. Doctorow, Maxine Hong Kingston, Stephen King, Ursula K. Le Guin, Elmore Leonard, Norman Mailer, Toni Morrison, Adrienne Rich, John Updike, Eudora Welty, ou encore Tom Wolfe.

Allende recevra une dotation de 10.000 $ en plus de sa récompense.