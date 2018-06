Isabelle Carré, Anne et Claire Berest et Gabriel Tallent, héroïnes de 2018

Depuis 2006, Madame Figaro désigne trois lauréats ou lauréates dans les catégories romans français et étrangers, ainsi que biographies et documents, pour des livres qui ont pour héroïnes des femmes extraordinaires. La remise du Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro a eu lieu ce mardi 19 juin à l’Hôtel Raphaël en présence de Patrick Poivre d’Arvor, président du jury, et d’Anne-Florence Schmitt, directrice de la rédaction de Madame Figaro.









Les lauréats ont été choisis parmi 12 livres en compétition : romans français, biographies ou documents et romans étrangers. Ces ouvrages ont pour héroïnes des femmes exceptionnelles. Ils ont été sélectionnés par la rédaction de Madame Figaro, présentés dans les pages livres du magazine et transmis aux membres du jury au fil des semaines.

Le jury est composé de 8 personnalités : Rachida Brakni, Sarah Lavoine, Pierre Lescure, Alex Lutz, Caroline de Maigret, Anna Mouglalis, Patrick Poivre d’Arvor, Nathalie Rykiel, de 5 lectrices et de Bernard Babkine de Madame Figaro.

Dans la catégorie Roman Français

Les rêveurs d’Isabelle Carré aux Éditions Grasset

« On devrait trouver des moyens pour empêcher qu’un parfum s’épuise, demander un engagement au vendeur — certifiez-moi qu’il sera sur les rayons pour cinquante ou soixante ans, sinon retirez-le tout de suite. Faites-le pour moi et pour tous ceux qui, grâce à un flacon acheté dans un grand magasin, retrouvent l’odeur de leur mère, d’une maison, d’une époque bénie de leur vie, d’un premier amour ou, plus précieuse encore, quasi inaccessible, l’odeur de leur enfance... »

Dans la catégorie Biographie/Document

Gabriële d’Anne et Claire Berest aux Éditions Stock

Septembre 1908. Gabriële Buffet, femme de 27 ans, indépendante, musicienne, féministe avant l’heure, rencontre Fran — cis Picabia jeune peintre à succès et à la réputation sulfureuse. Il avait besoin d’un renouveau dans son œuvre, elle est prête à briser les carcans : insuffler, faire réfléchir, théoriser. Elle devient « la femme au cerveau érotique » qui met tous les hommes à genoux, dont Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire. Entre Paris, New York, Berlin, Zürich, Barcelone, Étival et Saint-Tropez, Gabriële guide les précurseurs de l’art abstrait, des futuristes, des Dada, toujours à la pointe des avancées artistiques. Ce livre nous transporte au début d’un xxe siècle qui réinvente les codes de la beauté et de la société. Anne et Claire Berest sont les arrière-petites-filles de Gabriële Buffet-Picabia.

Dans la catégorie Roman Étranger

My Absolute Darling de Gabriel Tallent, traduit par Laura Derajinski, aux Éditions Gallmeister

À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu’elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d’un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d’échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.

Isabelle Carré - Les rêveurs - Grasset - 9782246813842 - 20 €Anne et Claire Berest - Gabriële - Stock - 9782234080324 - 21,50 €Gabriel Tallent - My Absolute Darling - traduit par Laura Derajinski - Gallmeister - 9782351781685 - 24,40 €