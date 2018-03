Isabelle Carré lauréate du Grand Prix RTL-LIRE 2018, avec Les rêveurs

Isabelle Carré devient la lauréate 2018 du Grand Prix RTL-LIRE , avec Les rêveurs, roman paru chez Grasset. Elle était l’invitée de Yves Calvi, Bernard Lehut et Baptiste Liger (Lire) dans « Laissez-vous Tenter » à 9 h. Le Prix lui sera officiellement remis ce jeudi 15 mars à 19 h au Salon Livre Paris, lors de la soirée inaugurale.









« C’est un encouragement à continuer, j’ai très envie de le faire, que ça ne s’arrête pas à ce premier livre... Ce prix me donne des ailes », explique l’auteure. Comédienne de théâtre et de cinéma, Isabelle Carré poursuit depuis 1987 une carrière d’anti-star discrète au talent toujours plus reconnu. Les rêveurs est son premier roman.



À propos des rêveurs : « Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d’écriture. »

Le rédacteur en chef culture de RTL, Bernard Lehut explique : « Quelle histoire familiale ! Tour à tour foutraque, burlesque, douloureuse, irrésistiblement touchante. Une mère jamais remise d’un premier amour malheureux, un père qui mettra longtemps avant d’assumer son homosexualité, des enfants, aimés certes, mais livrés à eux-mêmes. Et malgré tout, dans ce grand chaos, l’envol d’Isabelle Carré vers l’âge adulte et le métier de comédienne. Avec ce livre d’une grâce rare, une écrivaine est née. »





Isabelle Carré – Les rêveurs – Editions Grasset – 9782246813842 – 20 €