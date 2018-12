Isabelle Desesquelles reçoit le prix Femina des lycéens 2018

Isabelle Desesquelles vient de recevoir le prix Fémina des lycéens, éditions 2018. Elle est notamment l’auteure de Je me souviens de tout, paru chez Julliard, et Les hommes meurent, les femmes vieillissent, aux éditions Belfond. Elle a fondé une résidence d’écrivains, la maison De Pure Fiction.









« Leur mensonge préféré aux parents, ils viennent le soir vous dire au revoir, on est à moi é endormis et eux vous murmurent “Je serai toujours là, mon délice, mon ange de la joie douce, merveille de l’amour enchanté”, ils caressent votre front, que ça rentre bien dans votre tête. Ce doit être pour cela que ça fait si mal le jour où ce n’est plus vrai, où la main d’un père ou d’une mère ne se posera plus sur le front d’un enfant que l’on n’est plus depuis longtemps. Et si cela arrive vraiment trop tôt, on est fauché net. On peut mourir et vivre longtemps. »Loin du bruit du monde, Clémence grandit auprès de parents rivalisant de fantaisie. Mais elle n’a pas la voix d’une petite fille et ses mots sont ceux d’un mystère cruel. Que s’est-il passé pour que l’innocence se borde ainsi de noir ?Plongée vertigineuse et poétique dans l’univers de l’enfance, Je voudrais que la nuit me prenne raconte le danger du bonheur. Entre trouble et éclairs de joie, ce roman explore le lien fragile et inaltérable qui nous unit à nos plus proches. Et la redoutable force du souvenir.