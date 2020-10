Isabelle Huppert dans l'adaptation du roman Des fleurs pour Mrs Harris

La série Emily in Paris semble faire des émules. La production Neflix mettant en scène l’actrice Lily Collins qui découvre la capitale française et ses charmes a bénéficié d’une couverture médiatique impressionnante, et a sans doute fait des envieux.C’est peut-être inspirée par ce succès qu’eOne a débuté la production d’une adaptation de Mrs Harris Goes To Paris, publié en français sous le nom Des fleurs pour Mrs Harris aux Éditions Stock dans une traduction de Jeanne Fournier-Pargoire. L’ouvrage, écrit par l’auteur américain Paul Gallico, est le premier d’une série de quatre livres sur les aventures du personnage d’Ada Harris.Cette femme de ménage londonienne va se prendre de fascination par la garde-robe de son employeur, au point de se décider à se rendre directement à la Maison Dior de Paris pour acheter sa propre robe de soirée. Elle sera aidée dans son aventure par un marquis français.Selon les informations de Deadline , le long métrage sera réalisé par Anthony Fabian à partir d’un scénario de Carroll Cartwright et Keith Thompson. En plus de Lesley Manville et Isabelle Huppert, le casting comprend notamment Jason Isaacs, Lambert Wilson, Alba Baptista et Lucas Bravo. Xavier Marchand (Moonriver Content), Guillaume Benski (Superbe Films) et Anthony Fabian (Elysian Films) produiront le long métrage. Philippe Carcassonne et Lesley Manville seront quant à eux producteurs exécutifs.La société eOne financera et distribuera le film en collaboration avec l’Institut national du cinéma de Hongrie et la Maison Dior. Le tournage se déroulera dans un premier temps à Budapest, puis à Londres et à Paris.Une adaptation en comédie musicale intitulée Flowers For Mrs Harris était organisée par le Sheffield Theatres en mai 2016. Dirigée par Daniel Evans, la production a remporté trois UK Theatre Awards.