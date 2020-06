Isabelle Minière, Prix Hors Concours 2020 pour “Je suis né laid”

Pour la troisième édition — mouvementée — du prix Hors Concours des lycéens, chacun a su s’adapter. Les professeurs et documentalistes ont déployé ingéniosité et créativité pour permettre au prix de vivre entre d’autres murs que ceux du lycée.L’Académie Hors Concours, se réjouit que les lycéens aient emporté avec eux la sélection Hors Concours. Ils ont ménagé une place à la littérature indépendante non seulement dans leur programme de français, mais aussi dans leurs lectures à la maison. Dans les circonstances inédites du confinement, cette littérature de création est sortie du cadre de l’exercice scolaire pour entrer dans l’expérience de lecture personnelle, individuelle, et intime.Ils ont lu les cinq œuvres finalistes et ont choisi leur texte préféré : c’est le livre d’Isabelle Minière, Je suis né laid.« Avec beaucoup d’autodérision, Arthur raconte son vécu d’enfant laid, puis d’adolescent et de jeune homme. Dès sa naissance, ses parents sont effondrés. Il est d’une rare laideur ! Ils essaient de s’attacher à lui. Peine perdue. »Isabelle Minière – Je suis né laid – Serge Safran – 9791097594152 – 17,90 €