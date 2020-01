Italie : Le Commissaire Montalbano fait un saut sur le grand écran

Dans ce nouvel épisode, le meurtre brutal d’Agata Cosentino, dont le corps se trouve dans un couloir des archives municipales, ne peut laisser Montalbano indifférent. Parce que la victime était une amie chère de Livia, une fille timide et réservée, qui a accordé son amitié et son amour à quelques personnes. Et l’enquête de Montalbano se concentre sur ceux-ci : il est vite clair pour lui que quelqu’un qui en était très proche a tué Agata. Il s’agit peut-être d’une violence sexuelle qui a dégénéré en meurtre, mais cette hypothèse ne convainc pas immédiatement Montalbano, qui commence son enquête à partir précisément des personnes que connaissait la victime.

Dans la droite ligne de l’œuvre du romancier Andrea Camilleri, lequel a lui-même participé à l’écriture du scénario, la série télévisée concentre son intrigue autour de la figure emblématique du commissaire sicilien Salvo Montalbano.Le personnage est apparu pour la première fois dans La Forme de l’eau, publié en Italie en 1994 sous le titre original La forma dell’acqua aux éditions Sellerio. L'ouvrage sera édité en France en 1998 par Fleuve Noir, dans une traduction de Serge Quadruppani.Le tout dernier tome de la série policière, La piramide di fango, a été publiée en Italie 2014. Sa traduction en français, La Pyramide de boue, toujours prise en charge par Serge Quadruppani, est parue chez Fleuve noir en 2019.Dans la série télévisée intitulée Il Commissario Montalbano et réalisée par Alberto Siron, c'est l’acteur Luca Zingaretti qui incarne le personnage éponyme. Elle a été diffusée pour la première fois en 1999 en Italie sur la chaine RAi 1.En France, la série est arrivée sur les écrans en 2000 sur la chaine France 2, avant de basculer sur France 3 à partir des étés 2011 et 2012.Devenue depuis une vingtaine d’années le rendez-vous incontournable de plus d’un milliard de téléspectateurs italiens, la chaine Rai1 annonce que le lancement de son tout nouvel épidote serait projeté au cinéma, du 24 au 26 février, avant d'être diffusé sur le petit écran. Intitulé Il Commissario Montalbano — Salvo Amato, Livia Mia, le film sera distribué par Nexo Digital.Résumé de l’intrigue proposé par MyMovies