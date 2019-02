Italissimo : l'Italie à Paris, sous toutes ses cultures

Du passage à l’âge adulte à la brûlante question des migrants, il s’agit toujours de penser l’homme et sa place dans la société contemporaine. Festival pluriel, Italissimo aborde la culture italienne sous tous ses aspects : littérature, histoire, journalisme, BD, cinéma, théâtre, musique, peinture, cuisine...La manifestation se déroulera du 3 au 9 avril prochains, avec différents rendez-vous.Un débat inaugural entre le linguiste Raffaele Simone et l’ancienne ministre et eurodéputée Sylvie Goulard sur l’Europe de demain.Des rencontres littéraires : Giorgio Agamben, Marcello Fois et Carlo Lucarelli ; Nadia Terranova et Valérie Zenatti ; les trois grands prix littéraires italiens Helena Janeczek (prix Strega 2018), Rosella Postorino (prix Campiello 2018) et Marco Balzano (prix Bagutta 2019) ; les nouvelles voix de la littérature italienne Cesare Sinatti, Nicola Cosentino, Marco Amerighi ; Andrea Marcolongo; Dacia Maraini, Tommaso Melilli et Emanuele Coccia...Un dialogue entre deux journalistes engagés, Fabrizio Gatti et Jean-Baptiste Malet (prix Albert Londres 2018).Un rendez-vous devenu traditionnel autour de la traduction, avec Antoine Volodine et sa traductrice italienne Anna d’Élia.De la BD : rencontre croisée entre les auteurs de bande dessinée Piero Macola et Emmanuel Guibert.Des lectures spectacles : « Hommage à Gianmaria Testa » ; « Tabucchi par lui-même » par Michel Vuillermoz de la Comédie Française ; pour la première fois en France, le spectacle « L’Abisso » de Davide Enia, inspiré de son livre La loi de la mer.Du cinéma : les coulisses du film d’animation La fameuse invasion des ours en Sicile inspiré de Dino Buzzati, racontées par Lorenzo Mattotti ; la projection du film Romanzo di una strage de Marco Tullio Giordana, suivie d’un débat avec Carlo Lucarelli.Une exposition, hommage à l’écrivain et peintre Carlo Levi.