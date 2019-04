Italissimo : littérature, cinéma et gastronomie, autour du Bel Paese

©Piero Macola/Graphisme Nicolo Giacomin



Italissimo se confronte à la petite et à la grande histoire : du passage à l’âge adulte à la brûlante question des migrants, il s’agit toujours de penser l’homme et sa place dans la société.Une réflexion sur l’Europe de demain, des hommages à Gianmaria Testa, Carlo Levi et Antonio Tabucchi, une rencontre entre Marcello Fois et Carlo Lucarelli, une table ronde réunissant les trois grands prix littéraires italiens, un dialogue entre deux journalistes engagés, le traditionnel rendez-vous autour de la traduction, un dialogue entre gastronomie et philosophie suivi d’une dégustation, les coulisses d’un film d’animation racontées par Lorenzo Mattotti, un spectacle inédit de Davide Enia... et beaucoup d’autres rencontres auxquelles le festival vous convie cette année !Une manifestation pour réconcilier les deux pays, alors que le journaliste et écrivain Roberto Saviano, assurait récemment sur Europe 1 : « En ce moment, le sentiment anti-français est très fort en Italie car il faut toujours désigner un coupable : avant, c’était la faute des Allemands. » Et ce, du fait de la campagne menée par le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini (Lega Nord), contre le gouvernement français.La manifestation débute avec en avant-première, ce 3 avril, une rencontre à Science Po, réunissant Raffaele Simone et Sylvie Goulard autour du thème européen justement. Tous les jours, jusqu’au 9 avril, on pourra se régaler de voix italiennes.Tous les rendez-vous d’Italissimo sont à retrouver à cette adresse Sous les auspices de l’Ambassade d’Italie en France et du Centro per il libro e la lettura de Rome.