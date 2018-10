La 10e édition des Journées Européennes du Livre Russe et des Littératures Russophones se tiendra les 16 et 17 février dans le cadre de la mairie du Ve arrondissement de Paris. Cette année, le thème central sera le voyage sous le titre « Itinérances littéraires – Voyageurs entre Est et Ouest ».







Un large programme de tables rondes, conférences, rencontres et présentation d’ouvrages sera proposé au public ainsi que des ateliers de traduction, expositions et lectures bilingues. L’association française des Russisants remettra également son prix annuel destiné aux élèves des écoles, collèges et lycées.



Pour la 13e fois, le Prix Russophonie, qui récompense la meilleure traduction littéraire du russe vers le français, dévoilera son lauréat le samedi en fin de journée.



Un salon du livre réunit traditionnellement libraires, maisons éditions, auteurs indépendants et associations franco-russe.



De nombreux écrivains, russes, russophones et francophones participent à notre manifestation. Des séances de dédicaces sont proposées après chaque intervention sur les stands des éditeurs et libraires présents sur notre salon.



Entrée libre de 10 h à 21 h

Mairie du 5e arrondissement

21 place du Panthéon

75005 Paris



