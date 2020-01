“J’aime le livre d’art” 2019 : les 3 librairies récompensées

La librairie La Cité du Vent à Saint-Flour - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



< > La librairie Zeugma à Montreuil La libraire Pax à Liège

Comme chaque année, ce sont trois librairies qui sont récompensées : une librairie francophone, une en région et une sur Paris/Île-de-France. Les trois vitrines gagnantes sont : la librairie Zeugma à Montreuil, la librairie La Cité du Vent à Saint-Flour et la libraire Pax à Liège (Belgique).Le jury réuni le 10 janvier a choisi les vitrines qu’il jugeait les plus représentatives de l’opération « J’aime le livre d’art », l’esthétique et le choix des livres ont également fait partie des critères déterminants pour le jury.« Nous avons été́ très heureux de constater, cette année encore, l’investissement des libraires pour la troisième édition de cette opération. Les réalisations ont été́ d’une grande qualité́. Le jury récompense trois vitrines qui, par la créativité́ et la diversité́ dont elles ont fait preuve, témoignent de la richesse culturelle française » a déclaré Pascale le Thorel, Présidente du groupe Art et Beaux livres.« Mettre en avant le livre d'art, c'est montrer la beauté du livre, l'objet papier que l'on prend le temps de découvrir. Cette opération permet d'attirer l'attention du public sur le beau, l'esthétisme du livre. Élaborer une belle vitrine, c'est rendre hommage aux artistes et à tous les acteurs qui font en sorte que le livre soit de l'art » a affirmé Valérie Berthaz de la librairie La Cité du Vent à Saint-Flour.Chacun des trois libraires lauréats remporte un weekend culturel « à la carte » pour deux personnes.Cette année, le jury était composé de : Christine Barros, chargée de développement à ActuaLitté (Eh oui, nous y étions, mais on a gardé le secret !), François Boisrond, artiste du mouvement de la Figuration libre et professeur de peinture aux Beaux-Arts de Paris, Anaïd Demir, Critique d’art et commissaire d’expositions, Richard Di Rosa, dit Buddy, sculpteur de la Figuration libre, Françoise Docquiert, Professeur à l’université́ Paris 1 Panthéon Sorbonne et directrice adjointe du département Arts Plastiques et Sciences de l’Art (UFR 04), Michel Lanneau, Directeur du groupe Électre (Livres Hebdo), François Mendras, artiste peintre et enseignant dans diverses institutions telles que Prép'Art ou les Beaux-Arts de Paris, Christophe Stoop, éditions Bibliothèque nationale de France, Frédéric Taddeï, journaliste et critique d’art, Catherine Viollet, artiste, une des seules femmes représentant le mouvement de la Figuration libre.