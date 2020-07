J.K Rowling doit-elle mourir pour qu'Harry Potter vive ?

La “cancel culture”

Ce 7 juillet, le Harper’s magazine publiait dans ses colonnes une lettre ouverte sur la liberté d’expression. Dans la liste des signataires, parmi 150 écrivains, universitaires et militants le nom de J.K Rowling n’est pas passé inaperçu. Au côté de personnalités célèbres comme Noam Chomsky ou encore Margaret Atwood, la créatrice d’Harry Potter prend position pour un débat public plus ouvert et plus sain.La lettre à retrouver ici déplore en effet les « restrictions du débat » qu’amènent la culture moderne et en particulier les réseaux sociaux. Intitulée « Une lettre sur la justice et le débat ouvert », la missive souligne notamment les méfaits de la « cancel culture » (forme d'annihilation de la parole) qui nuirait aux « causes vitales de notre temps » en réduisant au silence les voix discordantes.Source de débat sans fin aux États-Unis, le concept de cancel culture commence à se populariser en France. Cette expression désigne un phénomène qui se rapproche du cyberharcèlement : suite à des propos considérés comme immoraux ou violents à l’égard d’une communauté, un utilisateur sera banni symboliquement et n’aura plus le droit de cité sur le réseau.Peu importe les excuses ou les tentatives de nuances qui feront suite, l’internaute sera sans cesse rattaché à son propos initial : son avatar numérique essencialisé, considéré comme mauvais, doit être oublié. Ce déferlement de haine dure plus ou moins longtemps et implique que l’utilisateur incriminé se coupe d'internet, pour quelque temps.Dans un long texte publié sur son blog le mois dernier Rowling écrivait notamment « je savais parfaitement ce qui allait se passer lorsque je soutiendrai Maya. J’avais été “cancel” pour la quatrième ou cinquième fois avant cela », révélant à quel point elle était familière de ce phénomène. J.K Rowling est ainsi considérée aujourd’hui par beaucoup de lecteurs comme personne à ignorer, voire à faire taire.Mais le cas de l’autrice britannique est un peu particulier : le besoin viscéral que ressentent nombre de fans de la réduire au silence semble moins toucher à la liberté d’expression : il s'agirait d'une tentative pour protéger la vision idéalisée qu’ils conservent de la lecture de l'oeuvre.

L’auteur seul face aux lecteurs

Le 3 juillet dernier, deux des plus grands sites de fans de Harry Potter choisissaient de prendre leur distance avec l’auteure – suite de ses réflexions sur les droits des transgenres. Pour les administrateurs, ses propos allaient à l’encontre du message d’autonomisation présent dans les romans.Les sites Web The Leaky Cauldron et Mugglenet ont ainsi déclaré qu’ils ne rédigeraient plus leurs posts vers le site Web personnel de l’auteur britannique, n’utiliseraient plus de photos d’elle et n’écriraient plus sur ses réalisations à venir. Si la rupture entre le monde d’Harry Potter sur Internet et la créatrice de l’univers des sorciers n’a pas été facile pour ses anciens admirateurs, le conflit couvait depuis des années.La relation qu’elle entretient avec ses lecteurs a commencé à se dégrader quand l’autrice décida de prendre régulièrement position dans des débats qui agitaient la communauté de fan. Ayant toujours les pleins pouvoirs de propriété intellectuelle sur ses œuvres, Rowling a pris l’habitude d’ajouter des détails à son univers, précisant notamment l’orientation sexuelle de certains de ses personnages.Si l’annonce que le directeur de Poudlard Albus Dumbledor a entretenu une relation charnelle passionnée avec son ennemi juré Gellert Grindelwald peut prêter à sourire, cela soulève un problème plus profond.

Dans un article originellement publié en anglais au sein de l’Aspen Magazine, Roland Barthes explorait les liens entre le créateur et son œuvre, affirmant notamment que « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur ».Dans la lignée du Contre Sainte-Beuve de Proust qui proposait de séparer radicalement le texte de son créateur Barthes affirme que l’auteur doit céder sa place au lecteur, qui réécrit le texte pour lui-même. Rarement dans l’histoire littéraire une communauté de lecteurs n’a proposé à ce point une transcription littérale des propos d’un théoricien – les fan-fictions d’Harry Potter s'avèrent particulièrement impressionnantes.Une fois l’auteur mort, un écrit peut ainsi devenir complètement une œuvre, le contenu n’étant plus impacté par l’idée que l’on se fait de l’auteur. Le théoricien souligne par exemple que de nombreux exécuteurs testamentaires ont brûlé la correspondance d’écrivains célèbres, dans l’espoir de garder leur image immaculée.Si l’auteur ne cesse de disconvenir à notre vision de l’œuvre, peu importe les efforts mentaux déployés par les lecteurs, impossible de se plonger dans les romans sans un arrière-gout amer. L’auteur doit mourir pour que les romans vivent et malheureusement Rowling n’a pas eu le mémo.Il est intéressant de noter qu’un mouvement inverse émerge parallèlement à cette mise à mort symbolique de la mère d’Harry Potter. De nombreuses associations demandent ainsi des remises en contexte de certaines œuvres. La mort de George Floyd aux États-Unis a par exemple provoqué une onde de choc qui a ressuscité la polémique éditoriale qui entourait Tintin au Congo.Le député bruxellois Kalvin Soiresse Njall, fondateur du collectif Mémoire colonial, fera ainsi peut-être plier la maison Moulinsart, qui refusait jusque là tout ajout qui pourrait dégrader l’image du sacro-saint Hergé