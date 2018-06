J.K. Rowling et Stan Lee entrent au Science Fiction & Fantasy Hall of Fame

Ils sont à l'origine des deux univers parmi les plus appréciés de la pop culture, et le monde le leur rend bien : J.K. Rowling et Stan Lee, respectivement derrière Harry Potter et de nombreux super-héros Marvel, entrent au panthéon du Science Fiction & Fantasy Hall of Fame. Créé en 1996, le Science Fiction & Fantasy Hall of Fame, comme son nom l'indique, est l'équivalent du plus connu Rock and Roll Hall of Fame.

(Daniel Ogren, CC BY 2.0), (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Le Musée de la Pop Culture, ou Museum of Pop Culture (MoPOP) en version originale, a annoncé la promotion 2017 des entrants au sein du Science Fiction & Fantasy Hall of Fame. Aux côtés du jeu vidéo The Legend of Zelda et de la série Buffy contre les vampires, on retrouve deux créateurs, et non des moindres, puisqu'il s'agit de J.K. Rowling et Stan Lee.

Une grande exposition sera organisée en fin d'année pour célébrer les œuvres et auteurs honorés par cette promotion.

Joanne Rowling, née en 1965, a travaillé pour Amnesty International : c'est dans un train retardé, à King’s Cross, qu'elle a eu l'idée de la saga Harry Potter, selon la légende... Quelques années plus tard, le personnage est connu dans le monde entier, et les livres se sont multipliés, bientôt suivis par des films ou des jeux vidéo...

Côté Stanley Martin Lieber, né en 1922, le bilan est tout aussi impressionnant : entré dans le monde des comics en tant qu'assistant chez Timely Comics, Stan Lee s'essaye à tous les genres, de la romance au western. En 1961, il écrit une bande dessinée sur un groupe de 4 personnes qui, exposées à des radiations, obtiennent des super-pouvoirs...

Avec le dessinateur Jack Kirby, il crée ainsi Les Quatre Fantastiques, et commence ainsi à renouveler le genre super-héroïque, lui insufflant de nouveaux codes...