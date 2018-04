Jack London jette l'ancre en Aquitaine

Jack London dans les Mers du Sud débarque au Musée d’Aquitaine de Bordeaux du 29 mai au 2 décembre 2018. Après avoir attiré plus de 50 000 visiteurs à Marseille, l’exposition change de cap. Initiation au voyage et à l’aventure dans les pas de Jack London, le parcours propose de découvrir les cultures des îles du Pacifique Sud à travers les yeux de l’auteur.

Embarquez à bord du Snark, le voilier de Jack London pour revivre son périple le plus ambitieux. C’est avec sa femme et un petit équipage mal préparé qu’il est parti faire le tour des îles du Pacifique Sud de 1907 à 1909. L’artiste, journaliste et photographe en a ramené des centaines de clichés et objets typiques.Les 800 m2 de l’exposition hébergent des œuvres d’art océanien, plus de 250 tirages photographiques, des objets d’époque, plusieurs montages audiovisuels reprenant des films d’archives, des éditions originales des livres de Jack London ainsi qu’une maquette inédite du voilier le Snark.Développé en partenariat avec le musée d’Arts Africains, Océaniens, Améridiens de Marseille et la Compagnie des Indes, les œuvres ont été sélectionnées par Marianne Pourtal Sourrieu, conservatrice du MAAOA et Michel Viotte, auteur-réalisateur. Elles ont été réunies grâce aux prêts de 13 musées à travers la France, l’Europe (Genève) et le Monde (USA).