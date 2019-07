Jack Nicholson, une autobiographie par la folie

© Photo by Jack Robinson / Getty Images

L’Amérique des années soixante-dix, époque d’aspirations confuses, mal affranchie des tabous religieux, de la morale et du sexe. À Eastwick, une petite ville de province, trois femmes divorcées, adeptes des pratiques occultes, trois sorcières, exercent sur les hommes et leurs concurrentes le pouvoir que leur confièrent et leur charme, et leur liberté, et leur perversité.

L’arrivée de Van Horne, incarnation du Malin, déclenchera une tragédie. Par son goût du pouvoir absolu, Jane, Alexandra et Sukie en appelleront aux forces maléfiques pour se débarrasser de Jenny, leur disciple devenue leur rivale et, donc, leur victime de prédilection.













On s’installe confortablement, et on prépare le pop-corn : dès 20h55 débute une soirée entièrement consacrée à Jack Nicholson, avec en premier lieu, Les sorcières d’Eastwick, film de Goerge Miller, réalisé en 1987.À la distribution, de grandes stars : Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer, qui donneront la réplique à un Jack cabotin. Tiré du livre de John Updike, ces sorcières jouent d’effets spéciaux, dans une ambiance Desperate Housewives, bien avant l’heure. Et c’est d’ailleurs la liberté féminine qui est au cœur de cette production, devenue fétiche dans l’histoire du panthéon hollywoodien.Le livre est disponible chez Folio, dans une traduction de Maurice Rambaud.On ne s’arrêtera pas en si bon chemin : 22h50, c’est le documentaire d’Emmanuelle Nobécourt et Jeanne Burel (2018), qui s’intéresse au Dr. Jack et Mr. Nicholson.Ses rôles les plus fameux font partie de la mémoire collective et flirtent presque tous avec la folie. Depuis Easy Rider en passant par Vol au-dessus d’un nid de coucou, ou encore l’écrivain meurtrier de Shining et l’hystérique psychopathe Joker de Batman…Nicholson voit dans ces rôles des archétypes de loosers, pas même des antihéros. Avare en interviews, il racontait tout de même que chacun reflète une part de sa propre personnalité. Et que l’ensemble de ces films composent « une œuvre secrète, une autobiographie ».