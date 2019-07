Jack Reacher : Amazon prépare une série adaptée des livres de Lee Child

La série de livres de Lee Child comprend actuellement de 23 romans publiés en 49 langues sur 101 territoires. Elle a été vendue à près de 100 millions d'exemplaires et a généré plus d’un milliard de dollars de ventes mondiales, indique l'éditeur américain. Le premier titre de l’histoire de Jack Reacher est Du fond de l’abîme (Killing Floor - trad. française par Andrée Roche), sorti chez Ramsay en 1997.Deux productions cinématographiques ont déjà découlé de la saga. Le roman Folie furieuse (Fleuve noir, 2006, trad. Isabelle Saint -Martin) a été adapté dans le long métrage Jack Reacher réalisé par Christopher McQuarrie (Usual Suspects) en 2012. Il met en scène Tom Cruise dans le rôle de Reacher. Et une suite intitulée Jack Reacher : Never Go Back (adapté du titre Never Go Back : Retour interdit, Calmann-Lévy, 2016, trad. Elsa Maggion) a été réalisée par Edward Zwick en 2016.Le projet est une coproduction d’Amazon Studios, de Skydance Television et de Paramount Television. Santora va écrire, produire et jouer le rôle de showrunner pour la série, et l’auteur Lee Child sera producteur exécutif. À leur côté, Don Granger et Christopher McQuarrie, qui avait réalisé le premier film, seront également producteurs exécutifs.Bien qu’aucune précision sur la distribution des rôles n’ait été dévoilé, on sait que Tom Cruise ne sera pas Jack Reacher. Lee Child avait déclaré à la BBC Radio Manchester, la possibilité d’une nouvelle adaptation de ses romans, mais sans l’acteur : « Malgré son talent, Cruise n’avait pas la bonne physionomie [...] Donc, il n’y aura plus de film avec Tom Cruise. Et je veux que tous les lecteurs qui étaient mécontents m’aident et participent au choix du bon acteur pour la série télévisée. Nous sommes en train de redémarrer et nous allons essayer de trouver le gars parfait ».L’idée serait donc de produire une adaptation au plus près l’histoire originelle de Child. Aucune date de diffusion n’a pour le moment été communiquée.Via Hollywood Reporter