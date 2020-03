Jacks Thomas, directrice de la Foire du Livre de Londres, démissionne

Jacks Thomas, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'annonce de son départ aurait dû se faire pendant la Foire du Livre de Londres 2020 , mais des circonstances exceptionnelles ont bien entendu changé la donne. « Je suis évidemment un peu amère de faire cette annonce après l'annulation de la Foire de Londres 2020, alors que je m'attendais à ce qu'elle ait lieu après une nouvelle édition exceptionnelle. Lorsque je contemple ces 7 dernières années, je reste ébahie de la manière dont la Foire a évolué », indique-t-elle dans un message.Saluant les équipes de Reed Exhibitions, elle se félicite d'avoir su, avec les équipes, « proposer une foire plus largement ouverte, notamment à la diversité, et tournée vers l'inclusivité ».David Roche, membre du conseil d'administration de l'événement, salue les apports de la direction assurée par Thomas, comme « l'élargissement d'espaces comme le Literary Translation Centre et l'Author HQ » ou encore la création de la London Book and Screen Week, événement plus large, en marge de la Foire, qui réunit littérature et cinéma.Jacks Thomas a donné sa démission en septembre dernier, avec une annonce publique prévue à la fin de ce qui aurait dû être l'édition 2020 de l'événement. Son départ, lui, sera pleinement effectif à l'été prochain.