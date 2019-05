Jacques Glenat intronisé Chevalier de La Confrérie Gutenberg

Pierre Marcel Favre fondateur du Salon du Livre de Genève prononce l' éloge de Gilles Marchand Directeur général SSR avant son intronisation comme commandeur Pierre Marcel Favre fondateur du Salon du Livre de Genève prononce l' éloge de Gilles Marchand Directeur général SSR avant son intronisation comme commandeur

Intronisations :Gilles Marchand, DG SSRJean-Marie Fleury, fondateur GHIStéphane Benoit Godet, rédacteur en chef Le TempsJurg Mosimann, TamediaGianluca Bonneti, Corriere del TicinoPatrick Zanell, Vice-président Communication SuisseJacques Glenat, fondateur des Éditions GlenatÉlévations :Michel Jeanneret, rédacteur en chef L’IllustréPascal Vandenberghe, Directeur général des librairies PayotParallèlement, l’hommage Gutenberg Suisse a été décerné à Éric Fottorino fondateur de Zadig et président d’Honneur de la présente édition du Salon de Genève. Des hommages avaient été rendus à Venance Konan (Fraternité Matin) en 2015 et André Crettenand (TV5 Monde) en 2017.Le Jumelage suisse de la Confrérie de Gutenberg compte désormais près de 70 Compagnons.En 2019, la Confrérie de Gutenberg célèbrera à Paris ses 40 ans. Fondée à l’initiative de Robert Sabatier, elle fut illustrée par Louis Pauwels, Philippe Dechartre et Jean Miot qui lui succédèrent comme Grands Maîtres.