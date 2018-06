Jacques Stephen Alexis, lauréat du prix Jean d'Ormesson

Un prix qui célèbre les livres, la grande affaire de sa vie. Ni l’époque, ni la langue, ni le genre n’entraveront le choix des douze jurés. Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine forme d’affinité élective guideront leur sélection.

Cette année, pour la première édition, le prix a ainsi été remis à Jacques Stephen Alexis pour L’Espace d’un cillement.

À Port-au-Prince, La Niña Estrellita, ravissante mulâtresse de vingt-six ans et prostituée, est la vedette du Sensation Bar. Un jour, elle y rencontre El Caucho, magnifique géant courageux et droit, mulâtre comme elle. C’est un mécanicien syndiqué et progressiste. El Caucho et La Nina deviennent amoureux l’un de l’autre au premier regard. Cet amour révélera La Nina à elle-même, ainsi que le mystère de ces deux êtres, celui de leur enfance commune à Cuba. En effet, ils sont tous deux originaires du même petit village de cette île. Ils décident de vivre ensemble... l’espace d’un cillement... et cette histoire, à laquelle s’entrelacent plusieurs thèmes, s’achève sur la fuite de La Nina, éperdue, terrorisée par la responsabilité nouvelle et l’ignorance de sa propre vérité.

À travers le prisme coloré de cette aventure individuelle, le grand écrivain haïtien Jacques Stephen Alexis évoque aussi les drames de toute la Caraïbe.