Jake Gyllenhaal produit une adaptation de Fun Home, d'Alison Bechdel

Bruce Bechdel enseigne l'anglais dans une petite ville de Pennsylvanie tout en dirigeant le « Fun Home », le salon funéraire familial. Sa sensibilité, sa passion des livres, son raffinement s'expriment tant dans l'embaumement des corps que dans la restauration obsessionnelle de sa maison et la dictature esthétique à laquelle il soumet sa femme et ses trois enfants. La jeunesse d'Alison, sa fille, est envahie par l'ombre de ce père aux secrets brûlants, ogre des sentiments à la fois distant et infiniment proche. Elle découvre en même temps sa propre homosexualité et celle, soigneusement cachée, de ce tyran charmant, inconséquent et tourmenté, dont la mort brutale à 44 ans a tout d'un suicide.

Adaptée en comédie musicale à Broadway, Fun Home a su attirer un certain nombre de spectateurs, qui ont découvert ou redécouvert l'histoire de l'auteure Alison Bechdel et de son père, Bruce. Un certain Jake Gyllenhaal s'est aussi montré intéressé, au point que sa société de production, Nine Stories Productions, finance désormais une adaptation cinématographique de l'œuvre.A priori, le scénario de ce film devrait reprendre les grandes lignes de l'adaptation musicale présentée à Broadway, signée par Lisa Kron et Jeanine Tesori. Jake Gyllenhaal serait lui-même impliqué puisqu'il jouerait à l'écran Bruce Bechdel, le père d'Alison.Attention aux spoilers à suivre, quant à l'histoire de Fun Home. La bande dessinée raconte donc la vie familiale d'Alison Bechdel, et s'intéresse plus particulièrement à son père, Bruce, pris régulièrement d'accès de rage qui s'expriment par la violence. Assez torturé, le père de famille doit en effet composer avec son homosexualité, présentée en vis-à-vis avec celle de sa fille.En France, Fun Home a été publié par Denoël Graphic dans une traduction de Corinne Julve et Lili Sztajn.Le résumé de l'éditeur pour Fun Home :Le rôle qu'endossera Gyllenhaal n'est pas sans rappeler l'un de ses plus connus, celui du cow-boy homosexuel Jack Twist dans Le Secret de Brokeback Mountain d'Ang Lee, en 2005.via The Mary Sue