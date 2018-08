Jalil Lespert tourne une adaptation du Dindon de Feydeau, avec Dany Boon

Guillaume Gallienne et Pierre Niney devant Jalil Lespert, sur le tournage d'Yves Saint-Laurent

Écrit par Jalil Lespert lui-même, en collaboration avec Guillaume Gallienne et avec la participation de Fadette Drouard, le scénario tiré de la pièce de Georges Feydeau a été dévoilé en image par le réalisateur sur son compte Instagram.





L'action de la pièce sera transposée dans les années 1960, selon le synopsis. On retrouve au casting Dany Boon, Guillaume Gallienne, mais aussi Alice Pol, Ahmed Sylla ou encore Holt McCallany.

Le résumé de l'éditeur pour Le Dindon :

Lucienne n'a jamais trompé son mari Crépin Vatelin, avoué à Paris. Et ce ne sont pas les amis de son époux qui la convaincront. Elle ne cèdera ni aux franches avances de Pontagnac, ni aux soupirs amoureux de Rédillon. Elle consentirait toutefois à s'offrir à un autre si Vatelin la trahissait. Fait plus qu'improbable, car il est la fidélité incarnée, mis à part une aventure insignifiante à Londres avec Maggy, la femme d'un de ses clients, Soldigniac. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, Maggy a traversé la Manche pour revoir son ancien amant. Elle menace même de se tuer s'il ne lui accorde pas ses faveurs dans une chambre qu'elle a louée pour leurs retrouvailles. Elle ne se doute pas que Soldignac vient apprendre à Vatelin qu'il compte surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère avec un homme qu'il ne connaît pas.