Jamais, de Bruno Duhamel, Prix La BD c'est Woua'z 2018/2019

Face à une catastrophe naturelle, il faut une force de la nature. Madeleine, c'est les deux. Troumesnil, Côte d'Albâtre, Normandie. La falaise, grignotée par la mer et le vent, recule inexorablement de plus d'un mètre chaque année, emportant avec elle les habitations côtières. Le maire du village parvient pourtant, tant bien que mal, à en protéger les habitants les plus menacés. Tous sauf une, qui résiste encore et toujours à l'autorité municipale. Madeleine, 95 ans, refuse de voir le danger. Et pour cause. Madeleine est aveugle de naissance.

Parce que la nature fait bien les choses, Jamais a déjà été distingué par d'autres élèves, les collégiens de la Somme, qui lui avaient décerné leur Prix bande dessinée en avril dernier . Cette fois, toujours dans les Hauts-de-France, ce sont les élèves du département de l'Oise qui ont été séduits par la bande dessinée de Bruno Duhamel.Dans le cadre de ce projet, l’association On a Marché sur la Bulle est intervenue, entre octobre 2018 et mars 2019, auprès des élèves des dix collèges inscrits dans le dispositif, pour les former aux spécificités du médium bande dessinée (au rythme de trois séances par classe). Les élèves ont pu ainsi jouer pleinement leur rôle de jury dans le cadre de ce travail de lecture et d’analyse d’une sélection d’albums de qualité. Le jury a tranché, choisissant son album favori parmi les six œuvres en compétition cette année.Jamais, de Bruno Duhamel, a reçu 31,5 % des voix des collégiens de l'Oise. Sur la deuxième marche du podium le tome 1 de La Brigade des cauchemars, intitulé Sarah, de Franck Thilliez, Yomgui Dumont et Drac aux éditions Jungle, reçoit 26,4 % des voix, suivi de The end, de Zep aux éditions Rue de Sèvres, qui a récolté 15,7 % des voix.Le résumé de l'éditeur pour Jamais :Bruno Duhamel est originaire, comme le personnage principal de son dernier album, de Normandie. Après une année de Faculté d’Arts plastiques, il entre aux Beaux-Arts d’Angoulême et découvre la bande dessinée. Son diplôme en poche il hésite entre la 3D et le design Internet, mais choisit finalement le 9e Art.C’est aux côtés du scénariste Frédéric Brémaud, qu’il débute sa carrière dessinateur et crée les séries Kochka, Butch Cassidy et Harlem. Puis les collaborations s’enchaînent avec divers scénaristes autour des projets tels que Le Père Goriot, Les Brigades du temps, Le Voyage d’Abel… Il signe avec Le Retour son premier album en solo, auc éditions Bamboo/Grand Angle en 2017, puis son deuxième avec Jamais en 2018.Bruno Duhamel — Jamais — Grand angle — 9782818943816 - 15,90 €