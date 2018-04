James Gray reprend la main sur l'adaptation de Je suis Pilgrim

Annoncée depuis un moment, l'adaptation de Je suis Pilgrim, best-seller de Terry Hayes, vient de prendre une nouvelle tournure : à l'origine promise à Matthew Vaughn, réalisateur des films Kingsman et de Kick-Ass, elle revient désormais à James Gray. Et le studio MGM, producteur des films James Bond, assure qu'il souhaite ouvrir une nouvelle franchise d'espionnage...

MGM a signé un contrat avec James Gray, réalisateur de Two Lovers et The Lost City of Z, pour qu'il réalise l'adaptation du best-seller Je suis Pilgrim : autant dire que l'on change de registre par rapport à Matthew Vaughn, dont la réalisation est bien plus pop que celle de Gray, au vu de leurs films respectifs. Le prochain film de Gray, Ad Astra, sera en salles en 2019, et Je suis Pilgrim devrait donc suivre sous peu.

Terry Hayes, l'auteur du roman, également scénariste de Mad Max 2 et 3, de Payback et de From Hell, se chargera lui-même de l'adaptation pour le grand écran.

Le résumé de l'éditeur pour Je suis Pilgrim :

Pilgrim est le nom de code d'un homme qui n'existe pas. Autrefois il dirigeait un service de surveillance interne regroupant l'ensemble des agences de renseignement américaines. Avant de prendre une retraite dans l'anonymat le plus total, il a écrit le livre de référence sur la criminologie et la médecine légale. Une jeune femme assassinée dans un hôtel de seconde zone de Manhattan. Un père décapité en public sous le soleil cuisant d'Arabie saoudite. Un homme énucléé vivant devant un laboratoire de recherche syrien ultrasecret. Des restes humains encore fumants trouvés dans les montagnes de l'Hindu Kush. Un complot visant à commettre un effroyable crime contre l'humanité. Et un fil rouge qui relie tous ces événements, avec un homme résolu à le suivre jusqu'au bout.

Terry Hayes - Je suis Pilgrim - traduit par Sophie Bastide-Foltz - Lattès - 9782709645805 - 22,90 €via Deadline