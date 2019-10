James Wan rejoint le projet de série tirée de la bande dessinée Dylan Dog

Enquêteur britannique spécialisé dans le paranormal et autres apparitions démoniaques, Dylan Dog se trouve à mi-chemin entre Sherlock Holmes et John Constantine. Personnage haut en couleur, fan de heavy metal, végétarien, obsessionnel et débonnaire, il fera sans aucun doute des merveilles à l'écran. C'est ce que pense également l'éditeur de la série originale, Sergio Bonelli Editore, qui a même créé une filiale pour gérer des adaptations audiovisuelles, celle de Dylan Dog en premier lieu.Le projet vient de gagner un allié de poids, apprécié des studios hollywoodiens, en la personne de James Wan et de sa société Atomic Monster : la série part assurément sur de bons rails. L'objectif serait de faire des aventures de Dylan Dog une série en prises de vues réelles de 10 épisodes, pour commencer : un ou une scénariste est activement recherché par les producteurs.Publiées en France par les éditions Lug et Hors Collection, mais aussi par Glénat dans des albums rassemblant plusieurs histoires, les aventures de Dylan Dog suivent les enquêtes de ce détective privé régulièrement confronté à des forces surnaturelles, zombies et autres vampires.Le scénariste Tiziano Sclavi a créé le personnage et son univers en 1986, accompagné depuis par différents dessinateurs, dont Angelo Stano, Claudio Villa ou encore Gustavo Trigo. Avec plus de 500 épisodes, les scénaristes de la série auront largement de quoi s'inspirer pour l'écriture des différents épisodes.Dylan Dog a déjà été adapté au cinéma, en 2011, mais la production était passablement mauvaise, si bien que l'éditeur italien cherche aujourd'hui à la faire disparaitre de la mémoire collective, au profit de cette série « James Wan et Atomic Monster sont des maitres du genre de l'horreur et ont prouvé toute leur maitrise lorsqu'il s'agit d'adapter des bandes dessinées à l'écran », souligne Davide Bonelli, président de la maison d'édition. James Wan, de son côté, assure que Dylan Dog est l'un de ses personnages de bande dessinée préférés...Deux autres adaptations sont prévues chez Bonelli : un film tiré de Dampyr, prévu pour 2020, et une série animée basée sur Dragonero, une franchise fantasy. Et des super-héros DC pourraient, prochainement, faire équipe avec des personnages Bonelli dans des comics spéciaux...via Variety