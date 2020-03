Jane Eyre à l’écran : les (in)fortunes de la vertu

Édition de 1897, illustrée par Edmund Garret - British Library





Do you think, because I am poor, obscure, plain and little, I am soulless and heartless? You think wrong! I have as much soul as you, and full as much heart! And if God had gifted me with some beauty and much wealth, I should have made it as hard for you to leave me, as it is now for me to leave you!

Croyez-vous que, parce que je suis pauvre, obscure, laide et petite, je n’aie ni âme ni cœur ? Et si Dieu m’avait faite belle et riche, j’aurais rendu la séparation aussi rude pour vous qu’elle l’est aujourd’hui pour moi !

1944 - Robert Stevenson, avec Joan Fontaine et Orson Welles

1970 - Delbert Mann avec Susannah York et George C. Scott

1983 : BBC, 8 épisodes, Julian Amyes, avec Zelah Clark et Timothy Dalton.

1996 - Franco Zeffirelli, avec Charlotte Gainsbourg et William Hurt.

1997 - ITV, Robert Young, avec Samantha Morton et Ciarán Hinds

2006 - BBC, 4 épisodes, réalisée par Susanna White, avec Ruth Wilson et Toby Stephens.

2011 – Cary Fukunaga, avec Mia Wasikowska et Michael Fassbender

Passage en revue de différentes adaptations cinématographiques et télévisuelles, avec l’une des scènes charnières de l’œuvre.Texte traduit par Eugène Lesbazeilles Souvestre, en 1890 :Robert Stevenson (futur réalisateur de Mary Poppins) signe, sur le scénario d'Aldous Huxley (!), une adaptation gothique et expressionniste qui confine parfois au fantastique. L'on sent l'influence du théâtre dans le jeu des acteurs, qui frise parfois le surjeu, c’est aussi l'occasion de la première apparition de Liz Taylor, qui a alors 11 ans, dans le rôle d’Helen Burns. Joan Fontaine y interprète avec délicatesse une discrète Jane face à Rochester, alors que Welles, ses yeux fous et la tension physique de son jeu restent éblouissants.La seule version, mise en scène à la télévision, mais sortie en salles, que je n’aie jamais vue. Je vous laisse le soin de regarder ce Rochester incarné par George C. Scott, qui gagnera plus tard un Oscar pour Patton, sur une musique de John Williams. D'aucuns défendent que c'est là la meilleure incarnation de Rochester jamais proposée.Si je trouve personnellement la Jane Eyre proposée insupportable de misérabilisme et d’obséquiosité, Thimothy Dalton y incarne un Rochester charpenté et perplexe jusqu’au bout. Le format de la série permet de développer pour l’une des premières fois la complexité des caractères de Charlotte Brontë, et s'impose, narrativement, comme l’une des adaptations les plus fidèles au roman.Anna Paquin joue là l’un des deux immenses rôles de son enfance avec La leçon de piano. Sans doute la version que j’aime le moins dans cette longue liste d’adaptation ? Le lyrisme de Zeffirelli s’accorde mal avec la tension du texte original et William Hurt incarne à mes yeux un piètre et peu crédible Rochester. Charlotte Gainsbourg est en revanche parfaite, dans cette beauté étrange qui est propre à la Jane Eyre de mon esprit, avec cet entêtement gracile et inébranlable à accomplir son destin.L’interprète d’Alpha dans The Walking Dead propose dans cette version une version pleine de nuances à la fois fortes et délicates, et doit faire face à un Ciarán Hinds (le Mance Ryder de Game of Thrones) que je trouve parfois en roue libre…Brusque, plein d’humour, assez sauvage, le fils de Maggie Smith, en proie aux sautes d’humeur, fait face à une Jane (le premier vrai rôle de Ruth Wilson à la télévision, que l’on retrouvera en tant qu’actrice principale dans The Affair) dans une adaptation qui prend de grandes libertés avec le texte, joue des ellipses et des flashbacks, mais rend là encore la complexité des personnages. Dans la pure ligne des period dramas britanniques parfaitement maîtrisés.Derrière la caméra de Fukunaga (le réalisateur de la série True détective et du futur James Bond), l’actrice incarne à merveille l’intelligence et le farouche désir d’émancipation de Jane, et Fassbender propose un Rochester sur le fil de ses failles et ténèbres.Notons que pour trois de ces adaptations, celles de Zeffirelli, la série de 2006 et le film de Fukunaga, c’est Haddon Hall qui servit de décor à Thornfield Hall.Et pour ceux qui préfèreront à jamais l'oeuvre de Charlotte Brontë, le livre numérique est à télécharger gratuitement ici