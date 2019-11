Jane Goyrand, Grand Prix de la Journée du Manuscrit Francophone 2019

Rien dans mon existence, jusqu’alors chanceuse et bien contrôlée, ne m’avait préparée à vivre la maladie génétique de ma fille et ses conséquences sur son avenir et notre quotidien. Non rien, ni mes précédentes maternités, ni même mon métier de médecin. Quand tout a basculé pour me précipiter sur un long chemin façonné d’espoirs déçus, d’événements où se perd la maîtrise, de réalités douloureuses, deux bâtons de marche m’ont soutenue. Sur l’un deux, je lisais « Acceptation » et sur le second s’affichait en grosses lettres le mot « AMOUR ».

Médecin et mère de trois enfants dont une fille atteinte d’une maladie génétique rare, le syndrome de Rett, classé dans les troubles envahissants du développement, Jane Goyrand devient la lauréate 2019 de la JDMF. Un témoignage troublant et intense qui sera édité avec le concours de Wilfried N’Sondé, directeur littéraire.Résumé du livrePour l’édition 2019, ce sont près de 300 manuscrits qui ont été envoyés par les auteurs venus de toute la francophonie, avec la perspective d’être publiés ce 13 novembre — date exceptionnelle, la cérémonie se tient traditionnellement le 24 octobre.Au terme de ces réceptions, le jury désigne les ouvrages retenus suivant les 7 catégories récompensées. Ce dernier est composé de son Président Michel Dansel, écrivain et poète, Wilfried N’Sondé, écrivain, Prix des 5 Continents, Prix Kourouma et Keltoum Deffous, poétesse algérienne, Prix Poésie de la JDMF 2018 et Prix Poésie Blaise Cendrars.Les lauréats dans les différentes catégories sont les suivants :Sherlock Holmes et les disparus de Cornouailles de Martine Ruzé-MoënsHéra et Aphrodite s’interrogent sur leur beauté de Isaïe NzeyimanaUne erreur d’écriture de Jane GoyrandC.T.e de Gonzague DidelotLes veilleurs de l’Orénoque de Michèle BielmannHirak de la plume espoir de Nesrine MaharziLes paladins du Lys de Benoit BalayéLes yeux de charbon de Sandrine FillassierJane Goyrand – Une erreur d’écriture – Editions du Net – 9782312067711 – 24 €