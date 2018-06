Japan Expo, 19e impact, annonce ses premiers invités

Et comme représentant du genre et invité d’honneur, le festival accueille Buichi Terasawa, le créateur de Cobra , mais aussi de Gun Dragon et Takeru . L'œuvre de l'ancien assistant d'Osamu Tezuka sera à l'honneur. Le manga Cobra se verra offrir une nouvelle édition toute en couleur par Isan Manga dont les premiers tomes seront disponibles en avant-première lors du festival. Une exposition sera également mise en place avec planches de manga, illustrations ou encore dioramas ainsi que de nombreuses conférences autour de l’œuvre.

Imaginée par les trois créateurs comme une véritable fenêtre ouverte sur le Japon, depuis l’an 2000, la Japan Expo accueille chaque année des milliers de visiteurs et d’exposants autour de tous les aspects de la culture du pays du soleil levant. Avec 82 espaces d’animation et 14 scènes thématiques sur plus de 11.000 m2, tout est permis pour aller plus loin dans l’expérience du Japon.



Le village éditeur s’annonce comme chaque année bien rempli. Chaque maison rivalisera une nouvelle fois d'imagination pour se mettre aux couleurs de ses séries phares et nouvelles sorties. Kana conserve bien entendu le Naruto géant, point de rendez-vous et de repère emblématique du festival, mais cette année il proposera également une réplique du camion de pompier de la série Fire Force ainsi qu’une escape room à l’image de la série Moriarty. Chez Pika, on retrouvera des combats de robot télécommandé en hommage à la série Origins. Et ce n’est qu’un avant-goût, on a aussi entendu parler de mur d’escalade ou encore de malle d’escape game...

Les artistes nippons seront également présents en nombre. On annonce déjà Atsushi Ohkubo, dessinateur de Fire Force, pour la sortie du tome 7 chez Kana, qui se mesurera à la force de la bande dessinée européenne lors d’une Draw Battle face au dessinateur espagnol Jordi Lafebre. Yoshitoka Oima, créatrice de To Your Eternity chez Pika Édition et Daruma de la nouvelle série, sera également là pour dessiner en direct et donner des master class. Et enfin, Nicke viendra présenter sa série Beyond the cloud chez Ki-oon.

On retrouvera également de nombreux concerts traditionnels et contemporains, des démonstrations de jeux et de cuisine, et bien entendu le l'ECG, European Cosplay Gathering... Un début de programme plus que prometteur avec la promesse de replacer culture et tradition au centre de la manifestation à laquelle on aurait pu reprocher de laisser une trop grande place au commerce ces dernières années. On a hâte de se laisser surprendre.