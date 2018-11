Javier Cercas, premier lauréat du Prix André Malraux

Pour sa première édition, le Prix André Malraux 2018 a été décerné, au titre du roman engagé, à l’écrivain espagnol Javier Cercas pour Le monarque des ombres aux éditions Actes Sud, traduit par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon. Et dans la catégorie essai sur l’art, à Georges Roque pour Quand la lumière devient couleur aux éditions Gallimard.







En racontant le parcours de son grand-oncle, mort à dix-neuf ans, après s’être engagé dans la phalange au côté de l’armée franquiste, Javier Cercas a décidé de regarder en face le passé de son pays et de le questionner jusque dans sa propre famille et dans sa propre conscience. Homme de lettres qui a produit toute sa vie une réflexion poussée sur la littérature, Javier Cercas nous rappelle combien l’exploration des ombres reste une démarche nécessaire pour un intellectuel engagé. Cette démarche résonne avec l’engagement d’André Malraux dans la guerre d’Espagne.



En proposant une réflexion originale sur la couleur et la lumière, Georges Roque, philosophe et historien d’art, questionne leurs rapports complexes sous le prisme de l’histoire des grands peintres coloristes comme Turner, Manet, Renoir, Monet, Cézanne, Seurat, Van Gogh, Redon, Mondrian, Matisse et Bonnard et la fascination de ces derniers pour la lumière. Par ses différents parallèles, cette réflexion singulière fait écho aux Voix du Silence d’André Malraux.



Le jury tient également à adresser à Roberto Saviano, finaliste du Prix André Malraux, un salut fraternel de soutien pour les différents combats qu’il mène avec courage et qui forcent notre admiration. À la lumière des engagements d’André Malraux dans les années 1930 en France et en Espagne au service de la Condition Humaine, il est notre Espoir.



Enfin, le jury se souvient de Florence Malraux, décédée le 31 octobre dernier, de son extrême délicatesse, de son attention fidèle et de sa générosité de cœur indéfectible. La remise du Prix aura lieu le jeudi 20 décembre. Plus de détails seront donnés ultérieurement.



La création du prix littéraire André Malraux est une manière de perpétuer la mémoire de cet immense écrivain dont l’œuvre reste une source de lumière, de fulgurances et d’engagements. Avec André Malraux, ce sont les valeurs d’engagement et de création artistique qui sont au rendez-vous de la Condition humaine.



L’œuvre de fiction sera récompensée d’un prix de 1933 € et d’un tour du monde en avion, tandis que l’essai sur l’art recevra un prix de 1933 euros et un week-end à Washington pour visiter la National Gallery. Les membres du jury sont Karin Tuil, Laurence Debray, Diana Widmaier Picasso, Hélène Sallon, Matthieu Garrigou-Lagrange, Adrien Goetz et Alexandre Duval-Stalla (président).