Javier Cercas reçoit le Prix Planeta 2019

Javier Cercas, en 2018 (Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0)



Une oeuvre qui mêle réalité et fiction

Ce roman « essaie d'être l'épopée d'un homme à la recherche de sa place dans le monde », a expliqué l'auteur à l'AFP lors de la remise de prix. Il a finalement devancé son compatriote Manuel Vilas et son roman Alegria dans les délibérations du jury.Terra Alta suit l'enquête de Melchor Marin, ancien détective devenu héros lors du double attentat islamiste à la voiture bélier des 17 et 18 août 2017 à Barcelone et Cambrils : il se retrouve alors sur la piste du coupable d'un triple homicide.« Le roman essaie d'être une réflexion sur certaines questions qui m'intéressent et qui, malheureusement, sont très à la mode ces derniers temps : la valeur du droit, la possibilité de la justice, la légitimité de la vengeance », a également ajouté Javier Cercas au cours de la cérémonie qui s'est déroulée à Barcelone.Terra Alta évoque en toile de fond la situation politique de la Catalogne contemporaine, une habitude pour Cercas, qui mêle volontiers réalité et fiction dans ses livres. Et, alors que l’écrivain se voyait remettre la récompense, ce mardi, la Catalogne était pour la deuxième journée consécutive l'épicentre de manifestations contre la condamnation de neuf dirigeants séparatistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.L'année dernière, c'est pour son 9e roman, publié en France par Actes Sud sous le titre Le monarque des ombres, dans une traduction d'Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon, que l'écrivain recevait le premier Prix André Malraux au titre du roman engagé En 2018, le prix Planeta, doté de 601.000 €, avait été attribué à Santiago Posteguillo pour le roman Yo, Julia, basé sur la vie de l'impératrice romaine Julia Domna.