Jazz et comics au coeur d'une exposition de livres sculptés

« La juxtaposition de formes abstraites est, en quelque sorte, la manière dont je perçois le jeu mélodique, harmonique et rythmique », explique Dagradi dans le cadre de l’exposition Diffusion, qui est proposé par la Jonathan Ferrara Gallery (Nouvelle Orléans, Louisiane).Cette série repose ainsi, et pour partie, sur les héros de son enfance, avec des correspondances établies entre les super héros des années 50 et les influences jazz que l’on devine.Chaque personnage sculpté s’intègre dans une composition en relief, où les protagonistes secondaires des œuvres apparaissent. Quelque part entre collage et sculpture, le musicien — qui aura passé une trentaine d’années à la Nouvelle Orléans, adepte des saxos ténor et soprano — dévoile ses réalisations en 3D, intégrées dans des livres.« Ma méthode de prédilection est de recueillir les images qui m’intéressent le plus, et de les ajouter, au fur et à mesure de la composition », indique-t-il. Une forme de bouquet à laquelle on sera certainement sensible. L'ensemble des oeuvres est à retrouver sur le site