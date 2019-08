“Je viens libérer le Ritz” : la légende d'Hemingway entrant dans Paris

Anne & Saturnino Miranda de Pixabay Anne & Saturnino Miranda de Pixabay



Depuis 1994, on peut trouver au Ritz, le bar Hemingway, en hommage à l’écrivain, ainsi qu’une statue de bronze à son effigie. Sans rancune...

Le prix Nobel de littérature de 1954 ne cachait pas son attachement à la Ville lumière, à l’image de son célèbre récit autobiographique, Paris est une fête, publié de manière posthume en 1964 aux États-Unis et la même année en France (Gallimard, trad. Marc Saporta).Il a fait du Ritz son point de ralliement, à Paris. Alors lorsqu’en juin 1940, les nazis avaient réquisitionné le lieu pour les dignitaires allemands, dont Goering et Goebbels, l’écrivain s’était donné pour mission de le libérer.Il est alors correspondant de guerre pour le magazine Collier’s, attaché au 22e régiment d’infanterie de la 4e division américaine en tant que civil. Mi-août 1944, il se trouve à Rambouillet, aux côtés des troupes alliées. Hemingway réussit à obtenir un rendez-vous avec le général Leclerc, commandant de la 2e division blindée française qui marchera sur Paris, pour lui demander des hommes afin de libérer le Ritz.Il est éconduit. Mais le 25 du même mois, accompagné de quelques résistants, il rejoint la place Vendôme où se trouve le palace, et déclare en rentrant : « Où sont les Allemands ? Je viens libérer le Ritz ». Chose à quoi, Claude Auzello, le directeur de l’hôtel, lui répond, rappelle l'AFP: « Monsieur, ils sont partis depuis très longtemps. Et je ne peux pas vous laisser entrer avec une arme. »L’écrivain n’a pas conté cet évènement dans les articles pour le Collier’s, mais l’année dernière, le magazine littéraire américain The Strand avait exhumé un texte inédit de l’auteur A Room on the Garden Side, écrit en 1956. Il raconte la Libération de Paris vue d’une chambre du palace.