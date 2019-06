“Je voudrais qu’on m’efface”, la série prometteuse

La compagnie de production Babel Films vient de recevoir l’une des quatorze subventions du Programme de séries numériques de formats courts fiction du Fonds Bell. Tirée du roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette, la série d’Éric Piccoli et Florence Lafond Je voudrais qu’on m’efface a été sélectionnée et fait partie des six projets francophones subventionnés par le programme.









La série a également été sélectionnée par le Fonds indépendant de production parmi plus de 160 projets et se voit accorder une des douze subventions par les représentants de l’industrie du FIP.



« Depuis sa création, Babel Films a toujours veillé à signer des projets en respectant sa règle des trois A : authentique, audacieuse et accessible. Nous sommes très reconnaissants que le Fonds Bell et le FIP reconnaissent et encouragent notre création et qu’ils l’estiment pertinente pour l’industrie. Notre prochaine série, Je voudrais qu’on m’efface permettra d’être à la fois inventifs, de repousser nos limites et d’être socialement impliqués. »



Créateur principal de la série, Éric Piccoli est cofondateur de Babel Films, réalisateur, scénariste et producteur. Il est connu, entre autres, pour ses documentaires et séries de fiction (Temps mort, Projet M, Écrivain Public). Il travaille présentement à la réalisation et l’écriture de l’ultime saison d’Écrivain public ainsi que sur son premier long métrage intitulé Chercher le miracle.



Il s’agit de la première série de la jeune auteure Florence Lafond à qui l’on doit la réalisation et la scénarisation de plusieurs courts métrages primés. Elle travaille également comme scripte au cinéma et à la télévision. Paru en 2010 chez Hurtubise, maison québécoise, le roman est diffusé en France par Librairie du Québec/DNM.