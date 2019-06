Jean-Baptiste Maudet, lauréat du Prix Orange du Livre 2019

Sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, le jury de cette 11e édition était composé d’auteurs et de 7 lecteurs passionnés issus du site lecteurs.com. Parmi les 21 ouvrages choisis par le jury mi-mars, cinq romans ont été retenus début mai et proposés au vote du public du 10 au 27 mai.Les quatre autres finalistes étaient :Bénédicte Belpois, Suiza, GallimardFranck Bouysse, Né d’aucune femme, La manufacture de livresHarold Cobert, Belle-Amie, Les EscalesJean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, SeuilL’auteur, Jean-Baptiste Maudet est géographe. Il enseigne à l’université de Pau. Matador Yankee est son premier roman. Il succède à Joachim Schnerf distingué en 2018 pour son roman Cette nuit aux Éditions Zulma.Un résumé de son ouvrage :

Harper aurait pu avoir une autre vie. Il a grandi à la frontière, entre deux mondes. Il n’est pas tout à fait un torero raté. Il n’est pas complètement cowboy. Il n’a jamais vraiment gagné gros, et il n’est peut-être pas non plus le fils de Robert Redford. Il aurait pu aussi ne pas accepter d’y aller, là-bas, chez les fous, dans les montagnes de la Sierra Madre, combattre des vaches qui ressemblent aux paysans qui les élèvent. Et tout ça, pour une dette de jeu.

Maintenant, il n’a plus le choix. Harper doit retrouver Magdalena, la fille du maire du village, perdue dans les bas-fonds de Tijuana. Et il ira jusqu’au bout. Parfois, se dit-il, mieux vaut se laisser glisser dans l’espace sans aucun contrôle sur le monde alentour...

Alors les arènes brûlent. Les pick-up s’épuisent sur la route. Et l’or californien ressurgit de la boue.

Avec Matador Yankee, sur les traces de son héros John Harper, Jean-Baptiste Maudet entraîne le lecteur dans un road trip aux odeurs enivrantes, aux couleurs saturées, où les fantômes de l’histoire et du cinéma se confondent. Les vertèbres de l’Amérique craquent sans se désarticuler.