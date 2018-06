Jean-Baptiste Santamaria, Prix du Sénat du Livre d’Histoire

Jean-Baptiste Santamaria (capture d'écran vidéo Sénat)





Les figures princières qu'incarnent le roi de France et le duc de Bourgogne ne s'appuient pas que sur la mise en scène publique de leur pouvoir. Dans un Moyen Âge qui associe savoir, sacré et secret, un prince doit savoir à qui se fier et éviter la trahison : le cercle du secret le protège du scandale, au risque d'accorder trop de poids aux confidents et mignons. Parfaitement admis en matière diplomatique et militaire, le secret se fait plus insidieux lorsque le prince veut contrôler ses propres sujets. La culture de l'opacité est même de règle quant à la gestion des finances, suscitant dès lors la méfiance: s'il exige de tout connaître des secrets du peuple, le prince entend préserver les siens quitte à user du mensonge, ce qui se heurte à une exigence croissante de transparence.