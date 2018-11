Après Pierre Michon (2015), Hélène Cixous (2016) et Annie Ernaux (2017), Jean Echenoz reçoit le Prix Marguerite Yourcenar 2018 pour l’ensemble de son œuvre. La récompense, remise par la Société civile des auteurs multimédia (Scam), est dotée à hauteur de 3000 €.

Jean Echenoz (capture d'écran YouTube

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l'œuvre nous échappent », indiquait Marguerite Yourcenar dans En pèlerin et en étranger. C’est donc pour mieux approcher un écrivain ou une écrivaine, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que, chaque année, en décembre, le Prix Marguerite Yourcenar met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.Né en 1947, Jean Echenoz a publié le premier de ses dix-sept romans ou récits aux Editions de Minuit en 1979. Ses premiers livres sont portés par l’influence du roman noir, du cinéma et de la musique. Ils reflètent son goût de la géographie et révèlent son art du glissement, qu’il soit narratif ou syntaxique. La fiction est un terrain de jeu dans lequel Jean Echenoz semble toujours emprunter des « voix latérales ».En 2001, il consacre un récit à son éditeur disparu, Jérôme Lindon. Suivront entre autres trois romans consacrés à trois vies : celles du compositeur Maurice Ravel, de l’athlète Emil Zatopek et de l’inventeur Nikola Tesla. Dans son dernier livre, Jean Echenoz renoue avec le roman d’espionnage.Le jury du Prix Marguerite Yourcenar rassemble Laura Alcoba, Pascal Boille, Catherine Clément, Colette Fellous, Nedim Gürsel, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Bertrand Leclair, Pascal Ory et Benoît Peeters.