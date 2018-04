Jean-François Billeter lauréat du Prix Psychologies du roman inspirant 2018

Le Prix Psychologies du roman inspirant 2018 a été décerné à Jean-François Billeter pour ses deux ouvrages parus en août 2017 aux éditions Allia, Une rencontre à Pékin et Une autre Aurélia. Dix ans après le prix Psychologies-Fnac de l'essai pour mieux vivre sa vie, lancé en 2007, le magazine Psychologies a créé en 2017 cette récompense.

Jean-François Billeter succède à Philippe Besson, lauréat en 2017 pour Arrête avec tes mensonges, publié par les éditions Julliard.

La sélection pour le Prix Psychologies du roman inspirant 2018 était la suivante :

Bakhita, de Véronique Olmi, Albin Michel

Neverland, de Timothée de Fombelle, Iconoclaste

Une autre Aurélia et Une rencontre à Pékin, de Jean-François Billeter, Allia

Mort d’un cheval dans les bras de sa mère, de Jane Sautière, Verticales

Mon père sur mes épaules, de Metin Arditi, Grasset

Le résumé de l'éditeur pour Une rencontre à Pékin :

Dans ce récit, le sinologue raconte sa rencontre avec une jeune femme médecin, durant ses études à Pékin dans les années 60, avant la Révolution culturelle, et les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour pouvoir se marier. Ce texte saisissant, aux épisodes rocambolesques, est aussi une façon d’évoquer une Chine qui n’existe plus. Il est en même temps l’histoire d’un apprentissage — de la découverte progressive d’une réalité politique et sociale qui devait rester cachée. Dans une deuxième partie du récit, l’auteur évoque leur premier retour à Pékin, en 1975, dans une Chine exsangue et paralysée. Le dernier chapitre relate comment ils en apprennent beaucoup plus sur la réalité chinoise, à la faveur des fréquents retours qu’ils y font à partir des années 80, et comment ils découvrent enfin, bien après leur mort, la remarquable histoire de ses parents à elle, sous l’ancien régime. De ce fait, les trois chapitres forment à la fois un bref roman entièrement véridique et, de proche en proche, une initiation à un siècle entier d’histoire chinoise.

Le jury de cette édition 2018 rassemblait Philippe Besson, lauréat 2017 pour Arrête avec tes mensonges, Christine Salles, Margaux Rambert et Christilla Pellé-Douël, journalistes chez Psychologies magazine, Marie-Claire Pléros (L’Arbre à Lettres), Colette Kerber (Les Cahiers de Colette), Matthieu Bossard (Le Passage, Lyon), Mathilde Walton, chargée de programmation à La Villa Gillet, Ariane Bois, journaliste et romancière, Michèle Finance et Chloé Ghebbi, lectrices de Psychologies, Hélène Lecturissime et Eva du blog Tu vas t'abîmer les yeux.

Après avoir été professeur d'études chinoises à Genève, Jean-François Billeter a quitté l'université pour se consacrer à ses propres travaux. Dans ses études sur certains textes remarquables de Tchouang-tseu, philosophe du 3e siècle avant notre ère, et sur l'art chinois de l'écriture, autrement dit la calligraphie, il allie la plus grande rigueur sinologique au souci constant de se faire comprendre des lecteurs non sinologues, à la fois par la clarté de l'expression et par la richesse des références à des éléments de l'héritage occidental, ou simplement à l'expérience commune.



Il esquisse une vision critique de l'histoire passée et présente dans Chine trois fois muette et dénonce un faux rapport à la Chine dans Contre François Jullien.



Jean-François Billeter - Une rencontre à Pékin - Allia - 9791030406856 - 8,50 €

Jean-François Billeter - Une autre Aurélia - Allia - 9791030406825 - 7 €



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones.