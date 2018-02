Jean-François Colosimo et Jean-Noël Pancrazi, Prix des Écrivains du Sud

Le prix littéraire des Écrivains du Sud récompense un auteur à l’occasion de la publication d’une œuvre de langue française remarquable pour sa mise en valeur de la littérature, quels que soient son genre et sa forme : roman, poésies, théâtre, nouvelles, essai, biographie, mémoires, chroniques, etc. En 2018, ce sont deux ouvrages qui ont été récompensés, avec 5000 € à la clé pour chaque lauréat.

Le résumé de l'éditeur pour Je voulais leur dire mon amour :

« Cela faisait plus de cinquante ans que je n'étais pas revenu en Algérie où j'étais né, d'où nous étions partis sans rien. J'avais si souvent répété que je n'y retournerais jamais. Et puis une occasion s'est présentée : un festival de cinéma méditerranéen auquel j'étais invité comme juré à Annaba, une ville de l'Est algérien, ma région d'origine. J'ai pris en décembre l'avion pour Annaba, j'ai participé au festival, je m'y suis senti bien, j'ai eu l'impression d'une fraternité nouvelle avec eux tous. Mais au moment où, le festival fini, je m'apprêtais à prendre comme convenu la route des Aurès pour revoir la ville et la maison de mon enfance, un événement est survenu, qui a tout arrêté, tout bouleversé. C'est le récit de ce retour cassé que je fais ici. »