Jean-Laurent Del Socorro, Prix Imaginales des bibliothécaires

Le lauréat du Prix Imaginales des bibliothécaires est Jean-Laurent Del Socorro pour son roman Boudicca, publié chez ActuSF. L’auteur le recevra officiellement samedi 26 mai prochain. Organisé par les Imaginales, en partenariat avec Premier Chapitre, le Prix a été lancé le 4 octobre dernier à l’occasion d'un colloque animé par le Centre d’Études et de Recherches des Littératures de l’imaginaire (CERLI).





Le résumé de Bouddica par l'éditeur :



Angleterre, an I. Après la Gaule, l’Empire romain entend se rendre maître de l’île de Bretagne. Pourtant la révolte gronde parmi les Celtes, avec à leur tête Boudicca, la chef du clan icène. Qui est cette reine qui va raser Londres et faire trembler l’empire des aigles jusqu’à Rome ?



À la fois amante, mère et guerrière mais avant tout femme libre au destin tragique, Boudicca est la biographie historique et onirique de celle qui incarne aujourd’hui encore la révolte.



Les bibliothécaires francophones ont voté parmi une sélection d’ouvrages réalisée par six bibliothécaires spécialisés de Paris, Bordeaux, Strasbourg et Épinal, de deux responsables éditoriales de Premier Chapitre et de la directrice artistique des Imaginales.



La couverture de l'ouvrage, réalisée par Yana Moskaluk, avait déjà été primée aux prix Imaginales dans la catégorie Illustration annoncés plus tôt dans le mois. Ce sera donc une double remise de prix pour Boudicca.



Jean-Laurent Del Socorro – Boudicca – ActuSF – 9782366298376 – 18,00 €





